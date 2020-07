Economista sugiere redireccionar presupuestos de ministerios de Gobierno, Defensa y Comunicación a la salud

La economía boliviana está totalmente deteriorada, los ingresos del Estado cayeron estrepitosamente, la actividad económica está paralizada, las demandas sociales están en aumento y lo más preocupante es que el problema del coronavirus está en pleno crecimiento.

El análisis es del economista, José Luis Porcel Marquina, al añadir que la población debería actuar con más responsabilidad, no salir sin motivo de sus casas, como se observa actualmente, arriesgando a sus familias y sus propias vidas. “Las consecuencias son una recesión profunda como nunca antes se ha visto, Dios quiera que las autoridades nacionales controlen esta situación igual que la Argentina o como en época de los años 80 que Bolivia vivió, con una hiperinflación”, agregó.

Sin embargo, al mismo tiempo con problemas de déficit fiscal y comercial, prosiguió al reflexionar que de momento, el país tiene que reformular su presupuesto general, hay mucha asignación de recursos al Ministerio de Gobierno, de Defensa y de Comunicación.

Eso se tiene que redireccionar fundamentalmente para atender los problemas de salud, esa acción, de alguna manera coyunturalmente, puede ayudar. Otra acción es el relacionamiento que debe retomarse con organismos internacionales de financiamiento. “Para adelantarnos y que puedan proporcionarnos recursos, asistencia financiera y finalmente pensar que el país necesita volver a la actividad económica normal, también con apoyo financiero y asistencia internacional”, prosiguió.

“Por suerte el mundo está metido en todo esto y hay voluntad, hay dinero internacionalmente y debe aprovecharse esta coyuntura para captar recursos”, acotó el economista que es también docente en la Universidad estatal.

El país tiene dos grandes problemas, por un lado la salud, que precisa recursos por la economía que está paralizada, si el Estado pretende atender a todos, no puede hacerlo, no tiene recursos, por otro lado la sociedad irracionalmente pide de todo, observó.

Con o sin razón piden de todo como en Cochabamba donde están planteando no pagar servicios de agua y electricidad indefinidamente, eso no puede ser, todo tiene que tener un límite, el Estado puede ayudar, debe apoyar, pero no eternamente, todos tienen que aportar.

Si todos no ponemos el hombro, no saldremos adelante, lamentablemente, continuó el analista mientras una marcha de protesta, de escasa concurrencia, se desplazaba por la plaza principal exigiendo la vigencia de un bono para los desocupados.

Fernando Barral Zegarra

