Piden informe a Alcalde de Yacuiba por emergencia sanitaria

La Concejal, Ana María Soria, solicitó al Ejecutivo Municipal una petición de informe escrito al detalle de todas las compras realizadas por la emergencia sanitaria de Covid-19 en Yacuiba y el avance de presupuestario del mismo.

Soria aseguró que se envió dos notas, la primera petición el 17 de junio y una segunda de reiteración el 3 de julio, en vista que no se obtuvo respuesta del alcalde Ramiro Vallejos.

Supuesto sobreprecio

“Estoy solicitando un detalle de todos los gastos en la pandemia, porque los barbijos N95 y lo hemos mencionado en sesión, han llegado a 90 Bs, aquí el Concejo ha comprado la caja a 1000 de 50, es decir a20 Bs, no vamos a permitir el aprovechamiento de ninguna naturaleza en esta situación”, manifestó Soria.

Apuntó que en la emergencia sanitaria el municipio puede adquirir los insumos mediante compras directas, pero ello no debe significar sobreprecios. “No por ser emergencia pueden comprar montos elevadísimos, quiero el detalle, las facturas y complementos”, declaró.

Detalló que anteriores fiscalizaciones detectó otro tipo de barbijos y no los requeridos para el alto nivel de protección de los trabajadores de salud. “Hice la verificación y no era los N95, tengo las fotografías y hasta ahora no han pasado informe”.

Respecto a la propuesta del bono municipal de Bs 500, pidió al alcalde Ramiro Vallejos no atacarla. “No salga a atacarme, estoy presentando de acuerdo a mis competencias, a él no le gusta, él quiere disponer solo de los recursos que van llegar”, declaró.

Ejecutivo descarta propuesta de bono de 500 Bs

La concejal Ana María Soria presentó un proyecto de ley de bono municipal de 500 Bs “Quédate en Casa” para las familias de Yacuiba que no perciben rentas ni jubilaciones del Estado, con la finalidad de paliar la crisis en la emergencia sanitaria.

“Está llegando como18 millones al Gobierno Municipal y 2 millones como consecuencia de la donaciones que ha conseguido la AMT, hay una disposición de la presidenta que dice que el 50% debe ser destinado a salud, seguridad alimentaria y reactivación económica, el objeto es otorgar un bono de apoyo solidario”, señaló.

Soria especificó el marco normativo en el decreto 4179 que autoriza a las instituciones realizar los ajustes presupuestarios correspondientes para la atención de la situación de emergencia.

Requisitos

El proyecto establece como beneficiarios a mayores de 18 años que no perciban rentas ni jubilaciones y empresa privada, residir en Yacuiba y ser parte del padrón último padrón electoral.

Negativa del Ejecutivo Municipal

El alcalde Ramiro Vallejos, descartó que los recursos de la Ley 1307 de Suspensión Temporal y Reasignación de Recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera sean utilizados para bonos, afirmó que serán destinados al fortalecimiento de la lucha contra el COVID-19.

“Se ha escuchado de candidatos políticos (Wilman Cardozo) y una concejal (Ana María Soria) que repite como loro lo que le manda su jefe, quieren adueñarse de una ley que nos les cuesta nada, más bien sus superiores han puesto obstáculos para la aprobación y la promulgación, quien sabe si pondrán también para la aplicación”, apuntó.

Vallejos aseguró que la propuesta del bono tiene fines políticos por parte de quienes lo sugieren, y pretenden atribuirse una ley gestada por la FAM Bolivia y la AMT. “Hay tergiversación de la ley, incluso proponen un bono, no puede jugar con el hambre del pueblo, deje de utilizar ese discurso, porque es candidato, vamos a representar al Órgano Electoral, no pueden utilizar temas de competencias públicas en activismo político”, afirmó.

Sostiene que la devolución de los recursos no corresponde al total de la retención, proceden de acuerdo al último censo y en función a la categoría de riesgo municipal. Detalló que Bs 200 millones se dividen entre gobernaciones, municipios y Universidades. “Nos quieren imponer sin haber leído, tenemos que darle destino en los aspectos regulados por ley”, declaró.

Según la autoridad un 25% será destinado a la provisión de alimentos, programas de seguridad alimentaria, apoyo a las ollas comunes, huertos familiares urbanos y otros. Otro 25% de acuerdo a la Ley 1307, es para el fortalecimiento de la producción local.

Nuevos casos de COVID19

El domingo el Sedes Tarija (Servicio Departamental de Salud) dio cuenta de nueve casos para el municipio de Yacuiba, correspondientes a seis pacientes de sexo masculino y tres femeninos, con estos nuevos diagnósticos la cifra se aproxima a los 200.

De acuerdo al Sedes, Yacuiba notificó 48 muestras de los cuales 38 resultaron negativas y queda una pendiente. El total asciende a 190 confirmados, de ellos 177 en estado activo, ocho pacientes recuperados y cinco decesos.

En el noveno reporte del Ministerio de Salud, Yacuiba se mantiene con alto índice y cuarto lugar a nivel departamental, ya no figura entre los 10 municipios de mayor riesgo del país.

Desde la semana pasada el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) determinó el ingreso a la cuarentena dinámica condicionada, con el retorno del transporte público y otras actividades.

La liberación de actividades demanda un mayor compromiso de la población en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, el uso de barbijo, alcohol y distanciamiento social.

Ante el incremento de contagios, según datos epidemiológicos Yacuiba afronta la fase comunitaria, la preocupación motivó a ciudadanos a gestionar y recaudar recursos económicos para la adquisición de un laboratorio para pruebas PCR, desde el Gobierno Municipal también anunciaron la compra.

Datos.

Según especifica la Red de Salud de Yacuiba hasta el domingo, se contabilizan 180 personas de contactos de positivos, cinco en aislamiento preventivo en el estadio Provincial, 17 en Palmar Chico (sospechosos) y 31 en el hospital Covid Fray Quebracho.

(EL Andaluz/Yacuiba)

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet