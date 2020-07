El transporte retoma actividades bajo medidas de bioseguridad

El transporte público retomará labores con todas las medidas de bioseguridad decretadas por el municipio de Cercado. Damián Castillo, ejecutivo del transporte 15 de abril, informó que a partir lunes 6 de julio volverán a trabajar, contando con todas las medidas de bioseguridad.

«Se instalaron mamparas, que separarían al conductor de los pasajeros. Se forraron los asientos con un plástico o cuerina. Se forró también la parte de abajo que es la alfombra. Los choferes tendrán su respectivo alcohol en gel para la desinfección de los pasajeros al momento de abordar el transporte. Estas son las normas decretadas por el municipio de Cercado, la cual vamos a cumplir para el cuidado del conductor y de los usuarios debido a la pandemia que estamos pasando», dijo.

Los horarios establecido por el municipio son desde 05.00 a.m. hasta las 13.00.p.m. Así mismo dándoles una hora para que puedan abastecerse de combustible y así poder retornar a sus hogares hasta las 14.00.p.m.

Castillo aclaró que las personas que no cuenten con las medidas de bioseguridad establecidas, como el uso del barbijo, no podrán hacer el uso del servicio.

También señaló que sólo un 60% podra hacer el uso de micro, y en taxi serían sólo dos a tres personas, y en el taxi-trufi solo 4 personas.

«Estas son las medidas que estarán tomando los chóferes para poder retomar sus funciones», manifestó Castillo.

Por otra parte, Luis Casso, ejecutivo departamental del transporte libre de Tarija, argumento que taxi-trufis también estarían listos para retomar labores el 6 de julio, indicando que todos los vehículos pasaron por la inspección vehicular de bioseguridad.

Casso recalcó que estará prohibido platicar, escupir y comer. Tampoco alzaran a personas que no cuenten con el barbijo. «Esperamos reactivar la economía poco a poco, ya que estuvimos más de 100 días parados», finalizó.

690 vehículos

Unos 690 vehículos de servicio público, entre taxis, taxi trufis y micros saldrán a trabajar desde este lunes, una vez que fueron inspeccionados y fueron reacondiciones para cumplir con las medidas de bioseguridad exigidas por el Gobierno Municipal de Tarija.

“Va salir especificado que el transporte público vuelve el día lunes, el mínimo de transporte, tenemos en este momento aproximadamente unos 690 vehículos que han pasado por el centro de revisión técnica, han aprobado los protocolos de bioseguridad establecidos”. La declaración es del Secretario de Movilidad Urbana del municipio, Horacio Calisaya Gutiérrez, al añadir que cuando retornen a trabajar se efectuarán los controles con la Unidad Operativa de Tránsito para evitar que todos cumplan las exigencias.

La cifra mencionada es muy baja, considerando que esperaban unos 6 mil a 7 mil motorizados que pasen por el Centro de revisión técnica, sin embargo, no llegaron ni al 10%, esperan que en el transcurso de la semana se hagan presentes el resto, sostuvo.

El protocolo exigido no es demasiado, pero garantiza a la población tener la bioseguridad necesaria a la hora de abordar un vehículo de transporte público y evitar los contagios del coronavirus, sostuvo el funcionario jerárquico del municipio.

Se estima que son 86 micro buses, 290 taxis, el resto son taxi trufis que seguramente se repartirán en las diferentes zonas, agregó al indicar que en el caso de un taxi tiene que tener una mampara, proveer al usuario alcohol en gel, explicó.

Los choferes no tienen que dejar entrar como pasajeros a personas que no tengan barbijo, también se exigirá la colocación de bandejas, para la desinfección de la planta de los zapatos, “que es muy importante”, según Calisaya.

No todos los asientos tienen que ser ocupados, se busca que el usuario tenga la seguridad necesaria. Pidió a la ciudadanía no ocupar los asientos que no estén ocupados, los choferes también tienen que cumplir las normas de bioseguridad.

Los micros no pueden llevar pasajeros parados, estarán ocupados en 60 a 65% de su capacidad, solo deben llegar 11 a 12 pasajeros, los asientos están delimitados, solamente tienen que ocuparse los motorizados con la acreditación correspondiente.

La acreditación tiene que estar colocada en el parabrisas de cada vehículo, tiene que estar en un lugar visible, sostuvo el secretario tras el acto de homenaje por los 446 años de fundación de la ciudad de Tarija, por Luis de Fuentes y Vargas.

Inspección a la Terminal de Buses

El día de ayer se realizó una inspección a las instalaciones de la nueva terminal de buses de la ciudad de Tarija por parte de autoridades nacionales, departamentales y representantes del autotransporte interdeparmental e interprovincial.

Donde se pudo concluir que hasta el momento no se aplicó ningún protocolo de bioseguridad tanto al interior como al exterior de dicha terminal pero se prevé que hasta el próximo viernes sea implementado todo lo previsto dentro de las normas de salud.

“Se aplicará un protocolo de seguridad que nosotros hemos creado junto al Sedes para brindar el mejor servicio a nuestros usuarios y también al personal, nos hemos visto perjudicados por estas etapas de encapsulamiento para poder iniciar trabajos” dijo el administrador de esta terminal terrestre Freddy Vilte.

El director general de transporte terrestre dependiente de viceministerio de transporte Walter Delgado Arce realizó una llamada de atención la administración de esta importante terminal terrestre.

El director dijo, preocupado por esta situación pues hemos venido a ver lo que no hay, es una pena que no se haya iniciado los trabajos, además añadió, esta es la única terminal en el país en la que no hay nada a comparación del resto.

Los dirigentes del autotransporte se sienten muy preocupados pues ellos debían operar desde 15 de junio pero por determinaciones del COED no se puedo autorizar el permiso correspondiente y lamenta que hasta la fecha no se puede observar nada de trabajo protocolar para covid19.

“Nosotros como autotransporte estamos sumamente molestos porque a nosotros se nos exige. Son más de 100 días que estamos sin trabajar y a partir del lunes no podremos salir porque esta terminal no cumple las condiciones, nosotros vamos a tomar medidas respecto a esto” dijo el Erlan Albornoz Secretario relaciones del Transporte interprovincial.

Vilte dijo que ellos trabajaron el protocolo junto a los del autotransporte pero el periodo de encapsulamiento fue el que imposibilito la posibilidad de aplicar las mismas y tener la terminal lista para iniciar sus operaciones.

“Nosotros hemos trabajado y tenemos todo listo, queremos pedirles a las autoridades que vengan el viernes ahí todo va estar instalado y listo para iniciar operaciones” dijo el administrador de la terminal.

Por su parte el Cne. Aníbal Rivas Director de Transito dijo: “Tenemos en mano el manual del protocolo de seguridad de la terminal pero hasta el momento no vemos que se haya implementado y no hemos visto ningún sistema de bioseguridad”.

Además añadió que más adelante se pueda hacer una inspección donde se tenga el trabajo concluido con todo lo que explicaron de momento esta acción fue más una presentación del protocolo y no una inspección como tal.

Además señaló que están a la espera de la solicitud de inspección de las flotas y buses de las diferentes empresas de transporte que hasta ninguna presento dicha solicitud.

Karen Rojas/Fernando Barral Zegarra

