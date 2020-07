Denuncian caso de coronavirus en el banco Fassil

Una persona que desea mantener su identidad anónima se comunicó con EL Andaluz, para denunciar que en la agencia central del banco Fassil (Sucre, entre Ingavi y La Madrid), un trabajador dio positivo en la prueba de Covid-19, el funcionario estuvo en contacto con los trabajadores, el día martes procedió a presentar su baja médica, porque tenía perdida de olfato.

Los trabajadores preocupados denunciaron que se les pide ir a sus oficinas a trabajar de forma normal, no se aisló a nadie y se pidió discreción en la divulgación de esta información.

Los funcionarios cuestionaron si se fumigaron los ambientes, y se realizó un rastreo epidemiológico, porque el infectado tuvo contacto con varios trabajadores, en algún momento tuvo contacto con todos en la sucursal, pero solo obtienen silencio por parte de los administradores y cabezas del banco.

Los jefes pidieron que “no se diga nada a nadie” para no alarmar a la gente y que el banco tiene que seguir “produciendo” según el relató de nuestras fuentes.

El Andaluz se comunicó con Atilio Ruiz, gerente del Banco Fassil, para preguntar sobre la veracidad de estos hechos, el cual se negó a responder o dar alguna información sobre el asunto. “LA verdad no puedo conversar por teléfono con alguien que no conozco, no sé si es verídica o no verídica, no sé si corresponda” indicó, aclaramos que el periodista se identificó con su nombre y apellido, cargo.

La información fue conocida por el representante del Ministerio de Trabajo en Tarija, Javier Cardozo, el cual indicó que dará a conocer al Servicio Departamental de Salud (SEDES), y explicó ante nuestro medio que no puede hacer mucho tan solo notificar. “En esa instancia tiene que actuar el SEDES, hay que dar parte” explicó.

EL Andaluz se trató de comunicar con la máxima autoridad del SEDES, Paul Castellanos, pero no contestó su teléfono, actitud que sucede desde que comenzó la pandemia, aparentemente no desea comunicarse.

El día de ayer el SEDES reportó 971 casos positivos en todo el departamento de Tarija, Cercado cuanta con 634 casos y Yacuiba 190, son los municipios con más casos. Se tuvieron 3 casos de muertes a causa del coronavirus Covid-19. El municipio de Yunchará sigue sorprendiendo por no contar con ni un caso positivo.

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet