CADECO lamenta que haya más preocupación por elecciones que en lugar de solucionar los problemas económicos

Las empresas constructoras de este departamento, asociadas en la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) volvieron a pedir diálogo a la gobernación para tratar el tema de las deudas al sector, lamentaron que haya más preocupación en la elección que en la gestión.

En conferencia de prensa, el Presidente de Cadeco, Jaime Vaca, declaró que el rubro de la construcción está pasando una de sus peores crisis, sin embargo, cumplieron “al pie de la letra la cuarentena”, que se prolonga desde marzo.

La construcción no recibió ningún bono, y todos los planes de préstamo lanzados por el gobierno, no favorecieron al sector al haber sido dificultados por la banca, al estar impagas muchas empresas, no pagaron deudas y por eso no calificaron en el sistema bancario.

Los constructores pidieron reiniciar actividades a la brevedad posible porque es difícil sostener la situación, es necesario que la gobernación genere un escenario de diálogo y ver el asunto del pago de la deuda, más si recibirán recursos del 12% del IDH.

Tendrán dinero porque se les liberará de las inversiones ya efectuadas para enfrentar el coronavirus, “ese dinero liberado es necesario que lo inyecten en la deuda, pagando planillas a las empresas, ayudaría a la lucha contra el covid, por ese este llamado”, afirmó.

Las empresas pagarían a sus trabajadores y proveedores quienes estarán en mejores condiciones para sobrellevar la cuarentena que agudizó el problema de la falta de dinero, no solamente de las constructoras, sino de la población en general.

El presidente de la Cámara Hotelera de Tarija, Daniel Beccar Díaz, declaró que el gran problema es la re-elección, todas las autoridades están dedicadas a su campaña para reelegirse, en lugar de trabajar coordinando con quienes generan empleo.

En este momento estamos sufriendo un gran problema de liquidez, según el Ministerio de trabajo no puede botarse a nadie y el sueldo tiene que pagarse el 100%, mientras las autoridades reciben su sueldo puntualmente y sin descuento, cuestionó. “Nuestro gran problema es el sistema político y la reelección, las autoridades se dedican a trabajar por su reelección y no en cumplir las promesas que hicieron en sus campañas”, volvió a cuestionar al pedir gestión y no paliativos que no están mal, pero no resuelven problemas.

También tenemos que pensar en la salud de la economía en general, no hacer que se detenga, si se detiene habrá un caos terrible, vaticinó al insistir en la necesidad de dialogar y buscar soluciones conjuntas para todos sin excepción.

Fernando Barral Zegarra

