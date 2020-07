Falta de medicamentos contra el COVID19 preocupa al Director del HRSJD

La llegada del coronavirus sorprendió a todos, nadie preveía la gravedad de la pandemia, ahora la insuficiencia de medicamentos se suma a las otras preocupaciones en torno de esta enfermedad, que lamentablemente en Tarija, también está en aumento.

De ése y otros temas conversó Nuevo Sur con el Director del Hospital Regional “San Juan de Dios” (HRSJD) Jorge Morales Anzaldo, quien también dijo que pese a todo está enfrentándose a la pandemia y pidió a la población cuidarse para no empeorar el problema.

NUEVO SUR: Doctor, hay más de 600 casos confirmados de coronavirus en el departamento, cuántos de ellos están en terapia intensiva…

JORGE MORALES: En este momento, justo cuando salía del hospital estaba ingresando un paciente más, con lo que tendríamos 9 pacientes y 12 en terapia intermedia, en este momento…

N S: Hay versiones de que terapia intensiva ha colapsado, es evidente eso, cuál es la situación real…

J M: Bueno, las versiones no sé quiénes las darán, nosotros estamos diciendo, lo que estamos haciendo es que tenemos armadas unas unidades para 50 personas, si suma son 21 personas, tenemos 30 libres, lo que pasa es que estamos trasladando pacientes, rotando pacientes que necesitan menor atención, hacia los hospitales móviles y los que requieren mayor atención, los estamos colocando en lo que era terapia intermedia, que la estamos volviendo terapia intensiva del covid, estamos dando cumplimiento a un plan que lo teníamos hace mucho tiempo.

N S: Un plan para responder adecuadamente…

J M. Es un plan para responder adecuadamente, tenemos 20 unidades de terapia intensiva, terapia, terapia, con la opción de llegar a 24 más, si fuera necesario y tenemos los hospitales móviles para ir recibiendo a todos los sintomáticos respiratorios que así lo requieren…

N S: De los más de 600 casos en el departamento, cuántos serán asintomáticos…

J M: Bueno, la cantidad exactamente no sé, hay alguna gente con sintomatología leve que está aislada en algunos hoteles, no tengo el número. Normalmente de los pacientes se estima que el 20% llegan a tener un síntoma y de esos el 5% llegan a terapia intensiva…

N S: Ayer la Directora de la Gobernación Lily Morales, ha mencionado que hay entre 30 a 40 niños confirmados, ¿es evidente…?

J M: Mire, no tengo el dato, ese es un dato que lo tiene que proporcionar el Sedes, en realidad la confirmación de las pruebas PCR las está realizando el Sedes, ellos manejan los datos, nosotros tenemos los datos de los pacientes que ingresan al hospital, esa es nuestra competencia…

N S: De acuerdo a las proyecciones de la enfermedad, en agosto por ejemplo, podrá contarse con los respiradores suficientes…

J M: Estamos a la espera de que lleguen los respiradores que ha adquirido la gobernación, hace más de tres meses ya han sido contratados y no han llegado, tenemos información de que algunas partes de la unidad ya están llegando, como camas, hasta el 10 van a llegar monitores, bombas de infusión y lo que esperamos es la confirmación de los respiradores, que nos faltaría para completar las unidades de terapia intensiva…

N S: ¿De acuerdo a las proyecciones julio y agosto serán críticos…?

J M: Si estamos seguros de que julio y agosto serán los meses más críticos, inclusive quizás hasta septiembre más, van a ser períodos muy críticos, de acuerdo a cómo viene propagándose, no sólo en Bolivia, no creo que septiembre esté libre de esto…

N S: Finalmente doctor, es evidente que no está funcionando el tomógrafo del hospital…

J M: No tenemos tomógrafo desde septiembre desde el año pasado, esa no es ninguna novedad, del tomógrafo se han quemado un par de tarjetas, la una se ha repuesto, la otra no existe quién provea, estamos a la espera de que alguna entidad pueda proveer para hacer el trámite, de momento no tenemos tomógrafo en el hospital San Juan de Dios…

N S: También hay la versión, y sin el ánimo de incomodarlo, de que no hay insulina en el hospital, ¿será evidente…?

J M: Mire, yo desconozco, no tengo por qué conocer todo, pero sí le puedo decir que tenemos falencias con la adquisición de algunos medicamentos, sobre todo en la parte de terapia intensiva, precisamente esta mañana estábamos haciendo una proyección y hay una gran cantidad de medicamentos que nos van a faltar, pero se hace la proyección para comprar, medicamentos como el Milasolan, que un paciente utiliza 45 ampollas por día, imagínense, tengo 9 pacientes ahorita, tengo casi 500 ampollas que dar por día, con 20 pacientes estamos hablando de 900 pacientes por día y esa es cantidad inmensa, del Milasolan hemos hecho una proyección para tres meses, donde necesitamos 81 mil ampollas, para que más o menos se dé cuenta de lo que es esto y de la dificultad de adquirir esa medicación…

N S: Este medicamento tiene relación con el coronavirus…

J M: Estoy hablando de pacientes de coronavirus, esos son los pacientes que requieren eso, aparte de otra medicación, relajantes y todo eso, requieren otro tipo de medicación (…)

N S: Esta insuficiencia es por las cuarentenas no sólo en el país, sino el exterior.

J M: Usted comprenderá nada se compra en Tarija, todo viene de afuera, tenemos muchísimos problemas en la adquisición y esas cantidades, como requerimos nosotros, lo requieren otros departamentos, en mayor o menor cantidad, entonces creo que el problema es el abastecimiento de esta medicación.

N S: Algo más que quiera decir doctor…

J M: No, solamente decir, que la gente se cuide, que sea responsable, que siga los pasos de desinfección de manos, con alcohol, gel, el lavado, uso del barbijo, estamos viendo que los casos están en aumento y esto ya es responsabilidad de cada uno de los pobladores de Tarija.

