Epidemiólogo tarijeño testimonia éxito del dióxido de cloro en tratamiento contra el coronavirus

Juan José Villena, médico epidemiólogo del SEDES (Servicio Departamental de Salud), informó que se tuvo éxito en cinco pacientes que sufrían la patología de Covid-19, se logró la remisión de la patología y que los pacientes den negativo en las pruebas según sus declaraciones.

“Hemos generado una experiencia con tratamiento a base de dióxido de cloro en pacientes con la patología Coronavirus Covid-19, en un ambiente controlado con personas entre 11 y 40 años, hemos tenido buenas experiencias al respecto, en primera instancia hemos logrado la remisión de la sintomatología, y en la segunda hemos logrado que las pruebas de laboratorio salgan negativa” fue la exacta declaración de Villena.

El doctor Villena explicó que se contó con el asesoramiento de expertos colombianos, y también el Doctor Andreas Kalcker (máximo impulsor internacional de esta terapia) quienes brindaron asesoramiento técnico, por lo cual tuvieron buenos resultados, a tiempo de advertir que es preciso contar con ciertas condiciones para elaborar la sustancia. “No ha sido fácil la situación, porque para hacer un tratamiento a base de dióxido de cloro se necesitan varias cuestiones de índole técnicas, al ser un medicamente que necesita refrigeración constante el ambiente donde se va realizar el tratamiento necesita refrigeración” declaró el médico.

Villena explicó que se necesita agua purificada para disolver dióxido de cloro, no recomienda que se pueda brindar libremente el medicamento, y observó que siempre se haga con asesoramiento técnico, la dosificación necesita ajustarse al paciente. Son cinco personas de un núcleo familiar en la cual se aplicó.

Por el momento no se cuanta con dióxido de cloro porque se les acabaron las dosis, están esperando los insumos para preparar más, Villena apuntó que existen varias personas que están esperando para recibir el tratamiento con dióxido de cloro.

El galeno habló con el comité científico para la autorización de la utilización del dióxido de cloro, y este se la otorgó según sus declaraciones, resaltó que la población no debe utilizar este tratamiento de manera indiscriminada. “La recomendación fundamental es que no se debe utilizar libremente porque si no está la temperatura correcta puede ser tóxico, se requiere de especificaciones muy técnicas” finalizó.

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet