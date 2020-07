Condonan pagos por gas domiciliario y energía eléctrica por los meses de julio y agosto

La mañana de este miércoles, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, anunció que los servicios de luz y gas correspondientes a julio y agosto serán cubiertos por la Gobernación, esto como una medida de apoyo a las familias tarijeñas durante la emergencia sanitaria.

“Estamos suscribiendo un Decreto Departamental en el que liberamos a las familias del departamento de Tarija el pago de las facturas de gas y energía eléctrica de la categoría domiciliaria por los meses de julio y agosto. En el caso de la energía eléctrica hasta los 300 bolivianos”, manifestó Oliva.

Oliva indicó que en el caso del servicio de gas, se cubrirá toda la categoría domiciliaria.

“Lo único que pido a toda la población es que no perdamos el foco o sentido de lo que se está haciendo. Nosotros no somos el enemigo, el enemigo es la pandemia, no hemos buscado que el coronavirus llegue a Tarija y la solución no es protestar o confrontarnos, la solución es cuidarnos entre nosotros”, expresó Oliva.

La autoridad señaló que con esta pandemia se está aprendiendo como actuar, también se está tomando en cuenta las experiencias de otros lugares, para que Tarija no atraviese un colapso del sistema de salud, sino que logre superar la pandemia del coronavirus

