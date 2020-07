Gobernación colabora con personas que están aisladas por el COVID19

La gobernación, a través del equipo de la Directora, Lily Morales, está ayudando actualmente a más de 200 personas aisladas, algunos de ellos con sus familias íntegras, además entre los aislados están entre 30 a 40 menores de edad que se contagiaron con coronavirus.

“Nosotros tenemos de 30 a 40 niños aproximadamente, que están con el virus, imagínate la situación traumática de pasar por la prueba PCR, una prueba dolorosa para un adulto, imagínate para un niño”, declaró Morales.

La funcionaria además hizo notar que lo lamentable es que la cifra de más de 200 aislados que está en permanente aumento, solamente este lunes de golpe tuvieron que asistir a 60 nuevos aislados y este martes se hablaba de otros 40.

Hizo un llamado a la ciudadanía a protegerse debidamente para no contagiarse del coronavirus, solamente con el uso adecuado del barbijo puede lograrse un gran paso, sin embargo, hay personas que no utilizan siquiera como se observa en el mercado campesino. “En Tarija todavía podemos manejar la situación, imagínate lo que está pasando en Riberalta (Beni) es complicado, la gente está muriendo en las calles”, mencionó que tienen que extremarse esfuerzos para no llegar a esa dramática situación.

La funcionaria, como algunas autoridades de salud, coincidió que los menores de edad se contagiaron como consecuencia de los adultos que salieron a la calle y no tomaron los recaudos necesarios al punto de llegar a sus casas el virus.

Informó que asisten a los aislados, muchos de los cuales permanecen en sus casas, con kits de aseo domiciliario, personal, medicamento cuando el médico que los atiende lo solicita, “paracetamol, Ibuprofeno o algún antigripal que donaron algunas farmacias”. “En algunos casos la situación es muy precaria, llevamos hasta vituallas, necesitan algunas colchas, además realizamos algunas compras que ellos necesitan y no pueden hacerlo porque toda la familia está contagiada”, reveló.

Nosotros realizamos la compra y ellos posteriormente nos devuelven, aclaró Morales al indicar que se ve si la casa tiene condiciones para un aislamiento domiciliario, sobre todo cuando toda la familia es portadora del virus.

También asisten a quienes están en aislamiento institucional, en hoteles o el albergue municipal. La funcionaria espera, en estos días de reabastecimiento no hayan aumentado los contagios, este miércoles se retoma el encapsulamiento en el intento de control del mal.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet