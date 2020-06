Yacuiba vuelve a la cuarentena rígida

El alcalde Ramiro Vallejos ratificó que el plazo de vigencia del encapsulamiento no será ampliado, descartando así la resolución departamental, aseguró que desde el martes a se retorna a la cuarentena rígida. “La mayoría de la población es comerciante y durante mucho tiempo no ha estado trabajando, quiero decirles que no hemos participado en la reunión del COED, no nos hemos comprometido a ampliar el encapsulamiento”, señaló.

Desde el día martes 30 de Junio del 2020, horas 7:00 a.m. volvemos a la cuarentena rígida, con las actividades y horarios autorizados por Decreto Municipal N° 017/2020 del 23 de Junio del 2020.

Vallejos anunció procesos penales contra ciudadanos que incitan al no cumplimiento del encapsulamiento, delinquir y atentar a su integridad con amenazas de tomarlo como rehén. “Queremos desmentir a todas aquellas personas que han estado incitando y amenazando que no están de acuerdo con el encapsulamiento, que van a salir, van a tomar de rehén al alcalde, tengo nombre y apellidos de los administradores de grupo, se está poniendo conocimiento a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, para que se inicie el proceso penal por instigación pública de delinquir, atentar contra la salud pública y además contra la integridad y vida de una autoridad electa”, afirmó.

Actividades en el retorno

Reinician las actividades laborales autorizadas, los días lunes a viernes de cada semana, desde horas 7:00 a.m. hasta horas 13:00. De igual manera, las salidas a mercados, trámites en bancos, oficinas públicas y otras permitidas, según la terminación de los números de las cedulas de identidad.

San Pedro.

El sábado 4 se compensará la salida para quienes no puedan salir el lunes 29 de junio, por conmemoración de patrono de Yacuiba San Pedro Apóstol, donde se aplicaba tolerancia laboral.

Yacuiba reporta 127 casos activos y de un nuevo deceso por COVID-19

El domingo el Servicio Departamental de Salud de Tarija (SEDES) reportó 10 nuevos casos de coronavirus en el municipio de Yacuiba, correspondiente a seis pacientes de sexo masculino de 46, 41, 40, 28, 59 y 32 años de edad. Cuatro de sexo femenino de 27, 13, 62 y 36, años de edad.

Segundo fallecido

El sábado aproximadamente a las 06:45 se registró el fallecimiento de un paciente de 56 años edad, con resultado de prueba PCR para Covid-19, quien presentaba enfermedades de base, hipertensión arterial, obesidad y diabetes tipo 2. A inicios de mayo Yacuiba confirmó su primer caso y deceso.

Causa de muerte.

Síndrome de distrés respiratorio agudo, diabetes mellitus, hipertensión arterial y Covid confirmado, detalla un comunicado.

Según el informe, a las 14:30 el cuerpo fue trasladado al cementerio San Gerónimo, donde se realizó la inhumación bajo protocolos de bioseguridad. Destacar que Yacuiba no cuenta con un horno crematorio, para cumplir la recomendación del protocolo de manejo de cadáveres.

El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) determinó el encapsulamiento ante el acelerado aumento de casos en el último mes, se establecieron brigadas para el rastrillaje en busca de pacientes asintomáticos. Se aplica el tamizaje para las pruebas rápidas de detección.

Datos.

Las cifras alcanzan a 136 confirmados, de ellos 127 en estado activo, siete recuperados y dos decesos. En el Fray Quebracho, permanecen internados 29 pacientes, en el centro para sospechosos en Palmar Chico, 16 personas y el de aislamiento preventivo en el estadio Provincial, 18 personas.

Rastrillaje

Los rastrillajes iniciaron el viernes en el municipio de Yacuiba, donde se cumple una etapa de encapsulamiento desde el jueves hasta este lunes 29, se desplazaron brigadas médicas a la búsqueda de pacientes Covid, al menos 150 profesionales de 25 centros médicos, ejecutaron las tareas.

El biólogo de la Red de Salud, Alex Cornejo, aseguró que antes de iniciar los rastrillajes el personal médico fue sometido a pruebas rápidas para evitar contagios a la población durante los recorridos. “Teníamos que verificar que este personal no sea reactivo mientras realiza esta campaña y así la población y ellos mismos se sientan seguros”, señaló.

La secretaría Municipal de Salud, Alba Riffarachs refirió que en los cuestionarios enviados a la base de datos, un gran porcentaje reporta sintomatología compatible con Covid-19, aproximadamente 2000 recabados.

Según lo especificado, el personal realiza la visita al domicilio indicado en el registro, si presenta síntomas toman muestras rápidas y PCR, y en caso de resultados positivos determinan el aislamiento y tratamiento.

El acumulado hasta el 27 de junio, de acuerdo al Gobierno Autónomo Municipal, se contabilizan 319 pruebas rápidas, 301 no reactivas y se registraron 18 reactivas. El SEDES el domingo dio cuenta de 10 nuevos casos de coronavirus.

Las bajas en el personal de salud, representan un problema a la hora de rastrillajes, considerando que se debe abarcar cuatro distritos en la ciudad y cuatro en el área rural, la primera línea de defensa, sufre afectaciones por el virus. Una médico fue derivada a Tarija y requiere de donación de plasma hiperinmune.

(El Andaluz/Yacuiba)

