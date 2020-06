Venezolanos encabezaron marcha que rompió el encapsulamiento

Los promotores de movilizaciones como la efectuada este lunes en Tarija, están exponiendo la vida de muchos vecinos al contagio del coronavirus, dejando de lado algunos protocolos de seguridad como mantener distancia de persona a persona.

“Nosotros lamentamos que alguna gente que puede tener otro tipo de interés, pretenda generar algún tipo de manifestación que en realidad va tener como resultado un nivel de exposición a las personas”, expresó el Secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García.

En una época donde se precisa ser más cuidadosos con el distanciamiento social, medidas de bioseguridad y las proyecciones existentes de parte de las unidades epidemiológicas, que muestran que hay la necesidad de bajar la curva de contagios, agregó. “Lamentablemente van en contra de todo el esfuerzo de los médicos, de todo el personal de salud, policías, militares, que vienen cumpliendo sus funciones en todo este tiempo, aún se respeta el libre derecho a la expresión”, prosiguió.

La gobernación espera que no haya más marchas como la efectuada, donde se vio hasta a venezolanos y puedan reflexionar sobre la preponderancia del derecho a la vida por encima de otros, añadió el funcionario jerárquico.

Consultado de que los marchistas fueron motivados por las situaciones de hambre que muchos están pasando, respondió que efectivamente la pandemia desató situaciones de crisis a todo nivel, de salud, económica, en todas las esferas de la sociedad.

Se entiende que todas las esferas están obligadas a realizar una serie de actividades en el intento de alivianar los efectos de estas crisis, en todo caso existen dirigentes que canalizan alguna ayuda, sería bueno que los vecinos se contacten con ellos.

Sobre el planteamiento de un bono ante la persistencia del encapsulamiento y la cuarentena, García respondió que los bonos fueron decisiones del gobierno y la gobernación, sería bien que otras instituciones públicas también vean la otorgación por parte de ellas. “En los casos en que todavía no lo han hecho”, remarcó sobre la movilización que si bien no fue muy masiva, sí fue ruidosa, que dura crítica a todas las instituciones y organizaciones como a las autoridades de diverso nivel.

Los movilizados reiteradamente pidieron que les dejen trabajar, no son asalariados, viven de su trabajo diario que no es normal desde hace más de tres meses, la situación llegó a extremos insostenibles que no pueden continuar.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet