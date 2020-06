Insólito: Médicos que tuvieron estuvieron en contacto con contagiado peregrinan por una prueba rápida

Una fuente oficial, da cuenta que, varios profesionales de salud que tuvieron contacto con algunos médicos del Hospital Regional San Juan de Dios los mismos que, en días precedentes dieron positivo a la prueba PCR para el Covid-19, increíblemente tuvieron que peregrinar para que se les haga una prueba rápida debido a ser nexo epidemiológico de un paciente positivo, en este caso, un colega suyo.

Uno de ellos se encontraba de turno y con la preocupación de hacerse una prueba rápida y conocer de esa manera su estado de salud, para no correr el riesgo y peligro de un posible contagio hacia su família, entonces tuvo que efectuar la cancelación de 150 bolivianos para tal efecto, que está demostrada con su respectiva factura, por tanto, «dónde está el criterio epidemiológico» «no existe» por lo menos para decir que la prueba rápida no se la puede efectuar, por que no se encuentra en los plazos de tiempo correctos, la salud en esta pandemia no puede manejar de esa forma, «si se paga, hay prueba y si no se cancela no existe la prueba» acotó nuestro entrevistado.

En el final, tácitamente dijo, «si en los barrios están realizando estas pruebas rápidas de manera gratuita, por qué, a este sector que es uno de los más vulnerables y nos encontramos en primera fila atendiendo pacientes sospechosos e incluso positivos de coronavirus, con el riesgo permanente de un contagio, nos discriminan de esa manera» sencillamente no se pueden dar situaciones así, si a nosotros que somos parte de esta lucha en la pandemia, nos tratan de esta manera, que será con las demás personas, no podemos estar deambulando por el Sedes y el Hospital peregrinando por una atención concluyó.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet