Condonan pagos de alumbrado público y recojo de basura por dos meses más

El Gobierno Municipal de Cercado decidió no cobrar dos meses más a los vecinos de esta provincia, julio y agosto, el alumbrado público y recojo de basura, como forma de contribuir a la población, a sobrellevar el encapsulamiento por el problema de la pandemia.

“Vamos a ampliar por dos meses más, el no cobro de la luz (alumbrado público) el no cobro del aseo (recojo de basura) tendremos julio y agosto como parte del servicio que podemos dar desde las instituciones”, confirmó el Alcalde Rodrigo Paz Pereira.

El Municipio, al inicio de la cuarentena, informó de su decisión de no cobro, a los usuarios, por el alumbrado público y el recojo de basura por los meses de abril, mayo y junio, la cuarentena y encapsulamiento inmovilizan a la población y no genera sus recursos.

La autoridad además reveló que están viendo algunas medidas impositivas para algunos sectores que tienen mayor impacto como el transporte, declaró al insistir en su pedido a la Caja Nacional de Salud de aportar más en la lucha contra el coronavirus.

Tenemos 8 respiradores en Tarija para 200 mil personas, un promedio de aquellos que están bajo la tutela de la Caja Nacional, “le pedimos y le imploramos, con los más de 600 millones de dólares que tienen en caja y banco puedan comprar más respiradores”.

Asimismo terapia intensiva para el pueblo de Tarija que ha estado aportando durante muchos años para que la Caja (de Salud) sea fuerte y poderosa y hoy le toca darle una respuesta contundente a sus afiliados, remarcó el alcalde.

Sobre los test rápidos dijo que son positivos, permiten conocer la realidad, son necesarios algunos días más para concluir este proceso orientado a controlar el coronavirus en Tarija, además destacó la decisión de ampliar el encapsulamiento.

Paz Pereira dijo que a partir del 5 de julio espera que se inicia el inicio de ingreso a una nueva normalidad, por fases, en este escenario que surgió tras la llegada de la pandemia que afecta a unas 400 personas en este departamento.

Los pocos recursos del municipio estarán destinados a hospitales, medicinas, tests rápidos y alimentos para la población, respondió ante pedidos de crear un bono a quienes no tienen sueldo fijo y no están trabajando por el problema de la pandemia. “Uno puede entregar un bono una vez, pero tener un respirador para salvar la vida de uno, dos tres, diez personas es muy diferente”, remarcó al pedir comprensión a la población y atender las necesidades más premiosas en salud y alimentación.

Ley municipal

Ante la ampliación del tiempo de encapsulamiento en el Municipio de Tarija, y con el objetivo de alivianar la carga económica que esto implica a los vecinos tarijeños, es que el alcalde, Rodrigo Paz, determinó subvencionar dos meses más, julio y agosto, el pago de los servicios de Alumbrado Público y Aseo Urbano.

Hace poco más de un mes, el alcalde Paz, promulgó la ley municipal número 235 de reducción temporal del 100 por ciento del pago de tasas por los servicios de aseo urbano y alumbrado público para los meses de abril, mayo y junio de la gestión 2020; sin embargo, adelantó que este periodo de subvención se ampliará también a los meses de julio y agosto.

“En el marco de los cálculos económicos que vienen realizando en el Gobierno Municipal, nosotros vamos a dar el esfuerzo, por dos meses más, de reducir en un 100% el pago por alumbrado y recojo de basura de cada uno de nuestros vecinos y vecinas.

Desde la Alcaldía haremos todo lo que podamos para aligerar la carga a los vecinos y darle respiro a la población en el pago de los servicios que prestamos como Municipio”, detalló Paz.

El objetivo de esta determinación es de atenuar el impacto económico que sufren las familias del Municipio de Tarija, afectadas por la falta de ingresos como consecuencia de la cuarentena total de pasadas semanas y el encapsulamiento actual, dispuestos como medidas en contra del contagio y propagación del coronavirus.

Es en este sentido que el Órgano Ejecutivo Municipal pagará a la Empresa de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) las obligaciones que corresponden por concepto de consumo y otros gastos administrativos, además de correr, de forma completa, con los gastos directos del servicio de aseo urbano.

“Se trata de una ayuda económica en el no cobro de luz y basura, que son un poco más de 6.000.000 bolivianos en los cinco meses, contando los tres primeros que ya no se cobró, más los dos que ahora ampliaremos con el no cobro”, explicó Paz.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet