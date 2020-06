Piden tomar acciones legales contra paciente “0” infectada en Bermejo

La Asociación de Abogados de Bermejo solicitó al Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de esa región tomar acciones legales contra el paciente cero de coronavirus en la región, debido a que no cumplió con el aislamiento ni la cuarentena determinada en su caso. La acusan de atentar contra la salud de las personas con quienes estuvo en contacto fuera de su vivienda.

«Señores del COEM, la paciente 0, al no haber no haber cumplido con el protocolo de seguridad ni el aislamiento en su domicilio (…), su conducta es reprochable y dolosa porque tenía conocimiento que no debía tener en contacto con terceras personas, ni salir de su domicilio. Por mandato legal sus autoridades deben activar un proceso penal”, se lee en la nota de la asociación.

Los abogados recordaron que el artículo 216 del Código Penal sanciona los delitos contra la salud pública. Advierten que si el COEM no asume las acciones legales correspondientes, lo hará su institución e interpondrá también una querella contra el comité, por la omisión de esta situación.

El alcalde de Bermejo Delfor Burgos indicó el miércoles que la región se encapsulará por cinco días a partir del 27 de junio.

“El sábado ya nos encapsulamos toda la ciudadanía de Bermejo por cinco días. Todas las noches haremos evaluaciones. Les pido que demos cumplimiento”, apuntó la autoridad a medios de la región.

