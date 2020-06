Encapsulamiento podría dar lugar a la vuelta a la relativa normalidad desde el próximo mes

Rubén Ardaya en entrevista virtual con Nuevo Sur indicó que al encontrarnos en un momento de contagio comunitario, en referencia a los casos de coronavirus, se debieron tomar las medidas más contundentes, como las actuales y que es muy satisfactorio ver la actitud de la población en general frente a las determinaciones que se tomaron y también aplaudió la labor de las fuerzas del orden y personal de salud que se exponen en primera línea.

Ardaya, manifestó que el encapsulamiento es un método de prevención para no tener que utilizar las camas UTI (Unidad de Terapia intensiva) «en el momento en que logremos aislar a los contagios asintomáticos, atacaremos de manera temprana al coronavirus y no hará falta tener las 54 camaras UTI hace una semana nos llegaron 8 respiradores, esperamos completar 10 para terapia intermedia (…) la demanda internacional es muy grande, nosotros esperamos que los respiradores lleguen de Suiza para llevar a Bermejo y Villamontes»Rubén Ardaya además mencionó que hay 9 medidas que están operando en Tarija, una de ellas es la conformación de brigadas, que saldrán desde hoy hasta el domingo próximo con la intención de realizar diez mil pruebas rápidas, cada brigada tiene un médico general, una enfermera, una auxiliar en enfermería y una laboratorista, así también 2 personas que elaboran las fichas epidemiológicas de contacto, para poder realizar el rastreo y asegurarse del aislamiento, se testeará a las personas sintomáticas y a los contactos directos de los casos que ya se confirmaron como positivos «Será un testeo enfocado, no al azar».

El secretario de la gobernación dijo que las pruebas rápidas se realizan de manera simultánea en los 11 municipios ante esto se conoce que hay 217 contagiados asintomáticos y otro tanto no confirmados todavía, actualmente deben haber aproximadamente 1080 aislados, todos ellos acompañados con profesionales y psicólogos para el seguimiento, informó además que hubo un problema con una señora que dio un falso negativo en la Unidad de Terapia Intensiva 1 y fue trasladada a la UTI 2 (Unidad de terapia intermedia) ubicada donde estaba el hospital del quemado, allí tuvo contacto con personal que por prevención actualmente están aislados, pero no son positivos confirmados, de todos modos no se debe pensar que la unidad de terapia intensiva se quedó sin personal médico, puesto que ya fueron reemplazados hasta que dure su aislamiento, añadió además que en la Unidad de Terapia Intensiva existen 6 personas que están recibiendo asistencia.

Para finalizar, expresó que esta medida es muy acertada y que probablemente podría dar paso a que desde la próxima semana, puedan volver a la relativa normalidad muchas actividades, teniendo en cuenta que las medidas de este encapsulamiento ayudarán a identificar futuros contagios.

