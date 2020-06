Encapsulamiento servirá para evitar el colapso del sistema de salud en Tarija

El encapsulamiento en tres municipios de Tarija, a iniciarse este lunes en Cercado, es para evitar el inminente colapso del sistema de salud, si no se asume la medida y los contagios continúan al ritmo de las últimas semanas.

“Si es que no hacemos nada en este momento y los contagios siguen a este ritmo, va haber un colapso inminente del sistema de salud, es decir, aislamiento, hospitalización y peor aún la parte de atención a pacientes críticos”. La previsión es del Coordinador del Gobierno en el COED (Comité Operativo de Emergencia Departamental) Juan Carlos Oquendo Herrera, al indicar que las autoridades comprendieron esa situación, se analizó la parte económica, no podía dejarse de lado.

Sin embargo, al hacer un balance, se optó por preservar la vida, eso es lo más valioso de toda persona en el departamento, por eso se aprobó el encapsulamiento que significa que desde el lunes nadie sale de su casa a lo largo de 7 días, explicó.

El encapsulamiento servirá para efectuar el rastrillaje y un testeo rápido y las pesquisas para el aislamiento de los casos sospechosos, además esto irá acompañado de una vigilancia comunitaria necesaria de efectuar, agregó.

Este encapsulamiento tiene que hacerse de forma oportuna, antes de que aumenten más los casos, que todavía no llegaron al pico más alto, se prevé que a fin de mes o los primeros días de julio podría darse esta situación, prosiguió.

Con el encapsulamiento se pretende disminuir la movilización de las personas, porque pese a estar en situación de alto riesgo, la población no entendió y siguió saliendo, no respeto los días de salida, salieron en forma masiva, consideramos que la medida es oportuna.

Oquendo además dijo que se pretende aplanar el pico alto que se prevé, a través del control para evitar más contagios, que son inevitables, pero no tiene que dejarse que sea de forma brusca y masiva y que se pueda controlar y evitar el descontrol.

La duración de 7 días del encapsulamiento p 10, dependerá de los resultados que muestren los reportes del Sedes, solamente recomendar a la población el acatamiento, es una medida dura, prevista dentro la pandemia que se vive, lo hicieron otros departamentos.

En algunos no ha funcionado como debía ser, precisamente porque no hubo conciencia de la población, si bien muchos cumplen, otra parte no tiene el cuidado, cuando una persona sale sin protección no solamente corre riesgo él, sino también otros, por el contagio.

El encapsulamiento es medida estrictamente médica, de salud

El encapsulamiento previsto en Cercado, Tarija, a partir de este lunes y por 7 días, es una medida estrictamente médica, de salud, que todo el sacrificio efectuado hasta ahora y que se prolonga hasta fin de mes, no sea vano. El criterio es del Presidente del COED (Comité Operativo de Emergencia Departamental) EmberMontellano Morales, al indicar que es lamentable el número de contagios que se reportan a diario tomando en cuenta que está vigente la cuarentena rígida.

“Si estamos con estas cifras cuando estamos en cuarentena rígida, ¿ustedes se imaginan los contagios si flexibilizamos la medida?”, cuestionó al añadir que en sentido se determinó el encapsulamiento y no solamente para tener a la gente en su casa.

También se hará el testeo masivo o las pruebas rápidas además del rastreo para saber dónde están los nexos epidemiológicos y proceder al aislamiento de los contagiados para evitar que el coronavirus se siga propagando, añadió.

Es un gran movimiento el que está efectuándose, además se precisa una gran logística, si tenemos que alquilar hoteles y otros ambientes tiene que efectuarse, al igual que llevar víveres a las familias en aislamiento o con enfermos, agregó.

Es un movimiento grande, queremos que las instituciones se hagan parte, pero no solamente mirando, que se junten al COED para ayudar a controlar y que la gente no salga a la calle, esa es la idea del encapsulamiento.

En Tarija, la provincia Cercado iniciará el encapsulamiento este lunes durante 7 días, posteriormente se evaluará si se alcanzaron los objetivos y determinar si continúa la medida o se suspende.

Posteriormente procederá al encapsulamiento Yacuiba, de acuerdo a informaciones procedentes de aquella región, después probablemente también asuma la misma medida extrema Villa Montes, las tres zonas de Tarija con el mayor número de casos confirmados de coronavirus.

La Directora de la gobernación, Lily Morales, declaró que con el encapsulamiento el trabajo que estaban desplegando, de asistir a las familias aisladas, se duplicará o probablemente se triplique, a través del rastreo que se haga, pasarán al aislamiento.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet