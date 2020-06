ALDT exigirá gratuidad para pruebas de COVID19

El Presidente de la Asamblea departamental, Guillermo Vega Flores, exigirá al Sedes gratuidad en pruebas para el personal médico y la población tarijeña, en el marco de la Ley Departamental 407 que expresa que este diagnóstico deberá ser totalmente gratuito.

La exigencia surgió tras conocer, que algunos profesionales de salud, a través de algunas emisoras, denunciaron que el Sedes, está realizando cobros para la prueba covid 19, además de ser derivados a los Seguros médicos donde están asegurados. “Estamos preocupados por el actuar del Sedes Tarija, ante el incumplimiento de la Ley 407, que indica que la gobernación deberá garantizar que el diagnóstico (prueba covid 19) atención y tratamiento de pacientes con coronavirus será gratuita para toda la población”, dijo.

Hay que entender que la prueba es parte del diagnóstico y por tanto exigiremos que sea gratuita y disponible para toda la población y en especial, personal del área de salud, que están en primera línea en la lucha contra el covid 19.

El titular del legislativo, advirtió que si el Sedes no corrige su proceder con los médicos y la población, activará las acciones legales para el cumplimiento de la Ley departamental, además enviará una carta al gobernador para que corrija esta política.

Este tipo de cobros no ayuda en nada a luchar contra la pandemia, ya que el coronavirus no hace distinción social, económica o política, acotó el titular del legislativo que anunció una reunión virtual con el sector de salud para ver si cumple o no la Ley.

La Ley 407 se promulgó el 20 de marzo de este año, precisamente cuando se iniciaba la cuarentena en Tarija, para evitar el ingreso del coronavirus y su contagio, que inevitablemente se dio, como casi todas las partes del país y el mundo.

Fernando Barral Zegarra

