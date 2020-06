Aduana y empresarios donaron alimentos a los gremiales para el encapsulamiento

La ejecutiva departamental de los gremiales de Tarija, Adriana Romero, informó el domingo que recibieron un importante apoyo en alimentos de la Aduana Nacional y los empresarios privados para que puedan subsistir durante los siete días de encapsulamiento, que inicia el 22 de junio para frenar la expansión del COVID-19. «La Aduana nos entregó 80 canasta básicas familiares con productos nacionales, adquiridos con recursos de los propios funcionarios, para nuestros compañeros que más necesitan para afrontar el encapsulamiento. También quiero agradecer a la Federación de Empresarios Privados de Tarija, al ingeniero Marcelo Romero, que nos hicieron llegar 110 quintales de papa», dijo.

Romero también llamó a otras instituciones públicas que, si bien no trabajaron durante tres meses, pueden buscar la manera de ayudar a los que no tuvieron ingresos durante todo este tiempo como lo está haciendo la Aduana Nacional. «Recibimos este apoyo muy feliz, pueden ver que hay gente que necesita mucho, tenemos gente de la tercera edad que no salió para nada durante tres meses, vamos a distribuir todo esto lo más rápido posible (…)», agregó.

Por su lado, el presidente de los Empresarios Privados de Tarija, Marcelo Romero, afirmó que es un apoyo que vienen brindando de forma silenciosa, sin promocionar en los medios, a pesar de las críticas que reciben de las autoridades, que indican que el sector privado no está ayudando en esta pandemia. «Ya no buscamos respuestas en nuestras autoridades, sino buscamos respuestas entre nosotros los propios ciudadanos, que vamos a organizarnos para salir adelante de este problema, porque esperar que nuestras autoridades hagan algo por el sector privado o por otros sectores, ya pasó a la historia, ya nos han demostrado de qué están hechos y para qué están hechos, hay que dedicarse a salir de manera privada adelante», aseveró.

