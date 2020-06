Empresarios critican medida de encapsulamiento

El empresariado de Tarija, a través de Caincotar (Cámara de Industria y Comercio de Tarija) considera que cargan a su espalda el encapsulamiento anunciado por las autoridades, peor si la medida fue asumida sin análisis profundo ni participación de todos los sectores.

“Mientras nosotros cumplíamos disciplinadamente las disposiciones de la cuarentena por casi 90 días, afuera el sector informal seguía, contaminándose como muchos otros, no había el control suficiente”, cuestionó el Presidente de Caincotar, Gerardo Aparicio Romero.

Sabemos que estamos en guerra, que dispara todos los dardos y las balas, vienen directamente a nosotros, estamos totalmente abandonados, desprotegidos, toda la carga y responsabilidad está cayendo sobre los empresarios que generamos fuentes de empleo, economía.

Seguramente las autoridades saben por qué asumen el encapsulamiento, pero debería tomarse en cuenta al sector para un análisis más profundo del problema, agregó el directivo que anteriormente admitió el grave daño económico que sufre el empresariado.

El encapsulamiento es resultado de la total y absoluta falta de control durante la cuarentena en 90 días, no es posible llegar a este extremo porque nada garantiza control, nuevamente el sector formal es el perjudicado, dijo el Vicepresidente, Sergio Navarro.

Hay otros sectores que están haciendo sus actividades casi con normalidad y terminan haciendo los contagios, mientras los formales que respetan las disposiciones y la cuarentena, son los más perjudicados por esa falta de control, insistió.

Pidió control estricto y severo de la cuarentena, “uno sale a la calle y ve cantidad de personas y movilidades sin autorización”, criticó el directivo al coincidir que en estos 90 días hicieron algo o ninguna actividad por el asunto de la pandemia.

El Directivo, Oscar Vargas, al aclarar que no cuestiona las medidas sanitarias, preguntó si las autoridades gestionan una ley clara para que los pasivos del empresariado con la banca, se posterguen, porque ahora ya les están cobrando. “Hoy día, nos mandan a guardar, cómo hago para pagar sueldos de junio, qué vamos a hacer. Me parece una aberración del gobernador y alcalde que no llamen al empresariado para ver el encapsulamiento”, dijo al criticar la toma unilateral de decisiones de las autoridades.

Es fácil decir en “pro de la vida”, qué le digo a mis trabajadores, qué les voy a dar de comer, en pro de la vida podemos hacer lo que nos plazca, con qué seriedad están cuidando al aparato económico de Tarija, las autoridades no son dueños de la verdad, enfatizó.

Pidió decisiones conjuntas y no tomar en cuenta al empresariado es una falta de respeto cuando las autoridades se deben a ellos. “Es necesario también cuidar la salud de la economía”, de acuerdo a Aparicio Romero

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet