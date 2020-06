En Yacuiba retornan las actividades comerciales excepto el transporte público

Ante el incremento de casos de Covid-19, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), sesionó el domingo para analizar la situación y determinar qué actividades reinician desde el lunes 15 de junio. Resolvieron que el transporte no iniciará actividades como se había anunciado, los comercios podrán brindar atención solo tres veces por semana.

El alcalde Ramiro Vallejos, en calidad de presidente del COEM, afirmó que el incremento de casos y el índice de calificación en el sexto reporte del Ministerio de Salud, que sitúa a Yacuiba como el tercer municipio a nivel nacional de más alto riesgo, fueron analizados y evaluados. “Estamos en el tercer lugar, dentro de los 10 primeros. De los 339 municipios del país, estamos en tercer lugar (…) y con esta calificación no podemos nosotros cometer ningún error de liberar actividades que nos pueden generar grandes problemas de infestación”, señaló.

Tras los informes epidemiológicos, se determinó suspender el reinicio de las actividades del transporte público, que estaba previsto a partir de este lunes, desde hace semanas el sector coordinó protocolos y realizó adecuaciones a los motorizados para volver a trabajar.

Suspensión de volquetas

El COEM decidió suspender el transporte de apoyo a los productores, así como de algunos particulares que no contaban con autorización, para lo que se habilitará por sindicatos o asociaciones, un número mínimo correspondiente al abastecimiento a mercados.

Vallejos, respecto al transporte que no está regulado, anunció controles y retención de vehículos por parte de la Policía y el Ejército. “Se van a retener vehículos de los piratas, quedan advertidos en este momento los amigos piratas, que ya no van a poder operar (…) toda persona que quiere hacer un trabajo lícito tiene que registrarse y tiene que estar regulado, entonces, ellos tienen de acá en adelante la oportunidad de organizarse mejor, registrarse y cumplir con todos los requisitos municipales para prestar un servicio público”, manifestó.

En las últimas semanas se evidenció mayor circulación de transporte, taxis, mototaxis, que ofrecían servicios, sin inconvenientes realizaban el recorrido, debido a la falta de control en algunas zonas.

Comercio

El sector comercial podrá atender únicamente los días lunes, miércoles y viernes, en horarios de 06:00 a 14:00, cumpliendo con las medidas de bioseguridad y sin sacar sus mercaderías a las veredas. Algunos centros de abasto y tiendas ya implementaron mamparas, protectores para evitar contacto directo con los compradores.

Mientras se prolonga la cuarentena, los encargados de supervisión, fuerzas del orden, fueron rebasados por los ambulantes y asentamientos, en el Campesino y casco central de Yacuiba.

El sábado se reportaron 11 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta registrada en un solo días. El municipio suma 32 activos y un deceso. En domingo en el informe oficial del SEDES no se conocieron resultados de las pruebas, quedan pendientes para este lunes.

Asalto

Un joven que se dirigía a su domicilio fue asaltado ayer en horas de la mañana por tres sujetos que se encontraban en dos motocicletas, estos interceptaron a la víctima en inmediaciones del barrio La Cruz, donde lo golpearon e hicieron un corte con un arma blanca para robarle ciento setenta bolivianos y un celular.

Un hombre manifestó que circulaba en una moto por inmediaciones del barrio La Cruz, cuando se le aproximaron tres sujetos, solicitándole uno que se detuviera, y que avance dos cuadras, a lo cual accedió la víctima, a quien luego lo agredieron físicamente, y le hicieron un corte en el bolsillo del vaquero hurtándole un celular de color negro y 170 bolivianos.

Fue trasladado al Hospital Regional Salto siendo asistido con diagnóstico: una herida punzocortante en muslo izquierdo, pierna derecha, y erosión en labio inferior.

“La víctima se encuentra al momento estable, no sufrió una herida grave, fue dado de alta después que se le atendió en el hospital. Se buscó a los sospechosos con patrullajes por el lugar, pero no se los encontró, personal policial se constituyó hasta la quebrada internacional, pero no había rastros, estamos ahora revisando cámaras de seguridad para identificarlos”, dijo el informante.

En otro caso

Un hombre expresó que caminaba junto a su hermano de 16 años, en la zona del mercado campesino de la ciudad de Yacuiba, un sujeto le tomó del cuello exhibiendo un arma blanca pidiéndole su celular y una campera, sacándosela bruscamente, dándose a la fuga.

