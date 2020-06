Gremialistas exigen promulgación de ley que rebaja la mitad del pago de alquileres

Después que fue sancionada por las dos cámaras la ley 597 para la reducción del 50 por ciento de los alquileres de viviendas y comercios, el sector de trabajadores informales exigen en un plazo máximo de 48 horas a la presidenta el promulgarla, explicó, Adriana Romero, máxima ejecutiva de los gremialistas.

Esta ley era necesaria según esta dirigente, porque en su sector en los últimos días se generaron varios desalojos de tiendas comerciales, como también otros fueron “botados” de sus viviendas.

A sabiendas los dueños de estas casas, que el primer decreto promulgado indicaba que no debe haber desalojo de viviendas y el Ministerio Público a pesar de conocer estos casos no se manifestó, explicó Romero.

Pero ahora ya se lo tiene en físico esta última ley 597, la cual será entregada a las organizaciones sociales de Tarija.

Como así también en un plazo de 15 días máximo se tendrá la reglamentación de esta norma nacional.

“Por lo que vamos a exigir que hoy o mañana se promulgue esta ley por parte de la presidenta Añez, para que entre en aplicación para los compañeros que están en alquiler de viviendas o tiendas comerciales”, enfatizó la dirigente de los gremiales en Tarija.

Esta ley nueva sería aplicada en caso de no haber un acuerdo voluntario entre el inquilino y el dueño de la vivienda, ya que es para toda la población que arrenda.

Como también dice la norma nueva, que se le va a condonar el Impuesto al Valor Agregado a los que alquilan alguna vivienda o comercio y facturan por esto.

“Por lo que hacemos un llamado a estas personas que se acojan a esta ley y ayuden a la gente a que solo se les cobre el 50 por ciento”, concluyó Romero.

Pago de créditos

Otro tema que abordó la Ejecutiva gremialista está referido a la cuestión de los créditos y el pago de cuotas, que había sido normado por la Ley 1294 de transferencia de esos pagos hasta seis meses después de terminada la pandemia y normalizado la vida económica del país, sin embargo, otra normativa reciente conmina a las instituciones financieras a cobrar las deudas a partir del 6 de septiembre.

Ante esto, Romero aseguró: “Nosotros no vamos a poder pagar, porque seguimos en una cuarentena rígida, el sector gremial, hace ya tres semanas atrás ha presentado una propuesta de trabajo para garantizar la bioseguridad y empezar a atender a la población (…), hasta ahora no nos han convocado para decirnos si aceptan o no las propuestas”.

Así, la dirigente de los sectores gremiales deja en claro que no se encontrarían trabajando, por lo que exigir, tanto el pago de alquileres, como el cobro de las cuotas adeudadas por créditos con las entidades bancarias, es un despropósito, ya que no están en condiciones reales de cumplir con esas obligaciones.

“El sector ya no va a aguantar una cuarentena rígida, seamos sinceros, la gente está circulando (se ha roto la cuarentena), porque se necesita”, afirmó Romero, enfatizando que a la gente no le importa el riesgo, pues se pregunta ¿de qué se va a vivir?

“La gente no está bien”, dice, “yo puedo salir a vender ahora, ¿pero voy a vender para comer o para pagar”, cuestiona Romero.

La Ejecutiva de los gremiales cree que todo pasa por la voluntad política de las autoridades para solucionar los problemas de la gente, de la ciudadanía, sin importar si habrá elecciones o no: “Ahorita lo que importa es la situación real, la situación urgente, que es la necesidad que tiene la población de alimentos principalmente”, afirmó.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet