El Ejecutivo de Desarrollo de Villa Montes observa protocolo de pesca en el río Pilcomayo

El Ejecutivo de Desarrollo de Villa Montes, Robert Ruíz refirió que el protocolo de pesca elaborado por el Gobierno Departamental, es una imposición no acorde a la realidad de la región, desconocimiento de la dinámica piscícola, con observaciones de los actores locales.

“Todos sabemos que el Gobierno Regional es el encargado de realizar los controles, la coordinación, el trabajo de enlace, se ha venido (Oliva) a reunir no hemos sido considerados, es más, se sigue discutiendo, tratar de imponer un protocolo me parece una falta de respeto, dice que ni siquiera el hielo se debe comprar en Villa Montes, que la autorización la harán ellos desde Tarija, los camiones van a venir con sus cajas y termos al lugar de pesca y se vuelven a lugares de comercio, no están conociendo la realidad del sentimiento villamontino”, cuestionó Ruíz.

Apuntó a un desconocimiento en las concesiones y zonas tras incluir a Caraparí en el protocolo. “No conocen que la pesca están reglamentadas en concesiones legalmente establecidas, están autorizadas para ciertos artes de pesca, hay un desconocimiento total de su equipo, de cómo se genera la dinámica piscícola, por otro lado hablan de que Caraparí tiene jurisdicción, recién me entero”, manifestó.

Ruíz tildó de atropello y sin consideración a la autonomía regional, observó la creación de cuenta única de las regalías pesqueras. “Hablan de una cuenta única departamental, todas las regalías que se recauden de la pesca irán a Tarija, hay muchas que no están en su lugar, si los actores permiten, el Gobierno Regional se hace a un lado, no seremos cómplices de un atropello, no vamos a ser sus peones, si quieren hacer el trabajo háganlo completo”.

Pidió al Concejo Municipal trabajar en un protocolo en el marco de la autonomía, y no depender de imposiciones políticas. “Más allá de la amistad con el Gobernador no es correcto, ni siquiera ha consultado”, aseveró.

En días pasados el Gobernador Adrián Oliva visitó la ciudad Benémerita y se reunión con autoridades del Gran Chaco, donde apuntaron a fortalecer protocolos de Covid-19 y anunció la reactivación de actividades y la pesquera desde el 15 de junio.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet