Poco interés de la población tarijeña por vacunarse contra la influenza

La responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Servicio Departamental de Salud de Tarija, Virginia Pérez, informó el jueves que el porcentaje de la población que recibió la vacuna contra la influenza hasta la fecha es muy bajo.«Como PAI del departamento estamos preocupados por los datos que hemos sacado de toda la actividad que se ha hecho (…), hemos contabilizado que apenas tenemos el 24 por ciento de la población adulta, es decir los enfermos crónicos, adultos mayores y embarazadas, en lo que es niños menores de 2 años apenas estamos con el 8 por ciento del total», informó a la prensa.

Perez acotó que los se registran a nivel departamental y corresponden al mes de mayo, cuando la vacuna se aplicaba en los centros de salud de los diferentes barrios de la ciudad y las provincias, pero la población no asistió.

«Pedir a la población adulta que visiten los centros de salud para recibir su vacuna contra la influenza, lleven a sus niños el día que les toque salir para que los vacunen. Nuestra preocupación es que en Santa Cruz ya se tiene casos de influenza y por el movimiento de personas que existe, puede llegar alguna a Tarija y contagiar en la ciudad», agregó y añadió que si la persona no está vacunada corre el riesgo de contagiarse de otra que tenga influenza, «si la persona está vacunada no se contagiará».

