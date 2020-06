Médicos piden no bajar la guardia ante la pandemia

El presidente del Colegio Médico de Tarija, Jaime Márquez, pidió el martes a la población no bajar la guardia en el uso de material de bioseguridad para frenar la pandemia del Covid-19, más ahora cuando se anuncia una posible flexibilización de la cuarentena en las próximas semanas. «Como Colegio Médico pedir a la población que continuemos y no bajemos la guardia en las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo, el uso del alcohol en gel, la distancia social, además que si no tenemos a que salir a la calle no salir. A nivel mundial la única medida segura para prevenir el Covid-19 son las medidas de bioseguridad, porque todavía no hay una vacuna (…)», informó a la prensa.

Márquez estimó que el próximo mes se tendrá el pico más alto de casos positivos en el departamento de Tarija por el ingreso de la época de frío, además de que se está dinamizando la cuarentena abriendo las rutas para el tráfico vehicular y de personas. «Habrá un aumento de casos en Tarija las próximas semanas, esto por una evolución normal del virus, esta época de frío está demostrado que el virus va tender a propagarse. Los epidemiólogos dicen que una persona contagia a tres, lo que debemos buscar es que no contagie a nadie», agregó.

El galeno recomendó a la población a no auto medicarse porque eso está provocando más daños que beneficios, de acuerdo a reportes que se tienen de Montero y Beni.

