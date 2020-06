Critican que las “canastas alimentarias” de 2019 y 2020 no se entreguen juntas

La Subgobernación de Cercado entrega la canasta alimentaria 2019 a los adultos mayores y dejó en suspenso la 2020, pese a los pedidos de la gobernación que tiene los alimentos desde hace un mes, aproximadamente.

La Directora de la Gobernación Lily Morales informó que la Subgobernación comunicó que no pueden entregar la canasta 2020, deben terminar la 2019, “en mi criterio eso está mal, porque si entrega una, puede entregar la otra a la vez. En un esfuerzo entregar todo. Estamos más de 70 días guardados, hay gente que no puede sostener la situación y que esta canasta puede favorecer enormemente a todas aquellas familias que no tienen nada que comer, que viven del día, hay adultos mayores que están sosteniendo familias con esta canasta, dijo.

“Lo correcto sería entregar la canasta 2019 y 2020, para que estas familias puedan tener qué comer y no salgan a la calle a exponerse en una situación tan difícil como la actual cuando el peligro de contagio del coronavirus está latente, sostuvo, la Funcionaria.

“La gobernación preveía responder el criterio del subgobernador de que primero tiene que cerrar la canasta 2019 para entregar la otra. Esperamos que puedan hacer un poco de conciencia y saber que la gente necesita estos alimentos y dejar de lado asuntos políticos”, agregó Morales.

La Funcionaria dijo que quisieron entregar los alimentos a la subgobernación de diferentes maneras, armaron canastas para que no trabajen, están preparadas para recoger y distribuir, pero no lo hacen”, explicó Morales.

“También hemos llevado en alimentos separados para que ellos armen la canasta, tampoco quieren, quieren que el proveedor vaya directamente allá, entonces ya me parece jugar al gato y al ratón, no está bueno, no es momento de hacer política”, cuestionó la Directora.

Sub Gobernación

El encargado de la canasta alimentaria de la Subgobernación, Yamil Panique Miranda, informó que la semana pasada de 5 mil canastas que falta entregar, solamente entregaron 600, declaró que les está costando llegar a los beneficiarios.

Consultado si entregarán o no la canasta alimentaria, respondió que están coordinando con la gobernación que adquirió los alimentos, espera que esta institución defina fecha y hora para la recepción de los diferentes lotes de alimentos. “Necesitamos saber oficialmente cuáles son los alimentos que contiene la canasta alimentaria y recibir los lotes que corresponden, porque nosotros estamos en apego a la ley departamental 072 y el reglamento”. esperan que esto se resuelva en los siguientes días.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet