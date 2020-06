La cuarentena aumentó la basura cerca a un 10 por ciento

La cantidad de basura que se genera en la ciudad, en la categoría domiciliaria, aumentó de 175 a 205 toneladas diarias (Tn/día) durante la cuarentena, de acuerdo al Director de la Entidad Municipal de Aseo de Tarija (EMAT) Richard Bravo Cabello.

Más o menos un 20% hemos aumentado, declaró el ejecutivo al pedir a la ciudadanía sacar bien asegurada su basura o residuos para evitar cualquier problema al personal que recoge en las calles cuando pasa con los camiones recolectores.

Con la pandemia que hay ahora, es necesario precautelar la salud del personal dedicado al recojo de los residuos, como de sus familias, sostuvo al admitir que la población tiene más basura a cuando todavía no había la emergencia sanitaria.

El director además confirmó que el miércoles les hicieron la prueba rápida a unos 15 funcionarios, esperaban los resultados para saber el estado de salud de cada uno de aquellos dedicados al recojo de los residuos sólidos.

El funcionario además reveló que cada 15 días se harán las pruebas rápidas a los funcionarios de EMAT, especialmente a quienes hacen el recojo de la basura en los camiones como aquellos que están en la disposición final, en Pampa Galana.

EMAT actualmente en total tiene 258 trabajadores, en las siguientes semanas todos ellos serán sometidos a la prueba rápida para saber si alguno de ellos es o no reactivo para el coronavirus, que ya afectó a más de 20 personas en el departamento.

Consultado si los trabajadores de EMAT están contando con la debida indumentaria de bioseguridad para disminuir la posibilidad de riesgo de contagio del coronavirus, Bravo respondió que siempre contaron, tuvieron barbijos y guantes.

Ahora con el tema de la pandemia se ha aumentado con los overoles desechables, el tema de las máscaras de rostro completo, guantes, botas, “están bien protegidos, estamos protegiendo a nuestros trabajadores para seguir prestando el servicio”.

Preguntado si alguno de los trabajadores no tuvo ningún problema de salud hasta ahora, con el Dengue por ejemplo, contestó que afortunadamente no se supo de ningún enfermo por ningún motivo, además cuentan con una médico que está pendiente de ellos. “Agradecer al alcalde que nos dotó de una médica que está ahí, cuando llegan los trabajadores o para salir les hace la verificación para que ellos puedan ir seguros a sus casas”, informó el director al indicar que por ahora no tienen problemas.

Fernando Barral Zegarra

