Enseñanza virtual en la UAJMS es precaria

Pasan más de 70 días y la Universidad de los tarijeños aún sigue sin plantear alternativas de enseñanza confiable, segura y de acceso universal para sus casi 25 mil estudiantes en sus distintas carreras de la ciudad y de las provincias.

Es verdad que nadie estaba preparado para este episodio de la humanidad, también es cierto que nadie imaginaba que una cuarentena se extendería por tanto tiempo y que nos iría a cambiar de forma abrupta todos nuestros hábitos, nuestra forma de comunicarnos de saludarnos y muchas cosas más.

Pero también es cierto que día a día nos vamos habituando, nos vamos acomodando y adaptando a la nueva forma de vida que esta pandemia COVID-19 nos está llevando.

Sin embargo, en la actualidad nuestra Casa de Estudios Superiores se está quedando relegada ante la exigencia de estos cambios de transformación e innovación dejando entre ver la incapacidad de respuesta tanto ejecutiva como técnica para llevar adelante una estrategia de educación virtual que sea igualitaria, confiable, segura y de acceso universal para los casi 25 mil estudiantes que optaron por estudiar en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.

Los Sistemas de la UAJMS fuera de servicio permanentemente

Los sistemas de la UAJMS que, son la supuesta plataforma para encaminar los cursos virtuales son tildados de inestables, ineficientes y muy desconfiables puesto que cuando más lo necesitan están fuera de servicio, desaparecen los contenidos subidos tanto de los docentes como de los estudiantes, no soporta clases en línea (con videoconferencia o videollamada), su aspecto precario y poco intuitivo hace que sea dificultoso su uso para aquellos estudiantes y docentes que no fueron capacitados y más aún para aquellos docentes que no son tan amigos de la tecnología o los llamados docentes dinosaurios, que por cierto son una gran parte de este estamento de la UAJMS.

Por otra parte, la capacitación a los estudiantes para el uso de esta plataforma se podría decir que fue un fiasco, no coordinada y expuesta más que todo al calor de la improvisación de querer mostrar algo que nuestra Universidad no tiene y está muy lejos de estar preparada, nos referimos a que la UAJMS tenga una plataforma modelo para clases virtuales que sea moderna intuitiva, confiable, segura y de acceso universal.

Es así que se están llevando supuestamente las clases virtuales en la UAJMS improvisadas sin respuestas técnicas verdaderas para ayudar a los docentes a impartir sus clases virtuales, desamparando a los estudiantes que no tienen acceso y aquellos que si pueden tener acceso sienten la frustración al igual que los docentes al querer ingresar a su clase virtual y ver en la pantalla el molestoso anuncio en inglés “ERROR: Database connection failed” que significa Error en la conexión de la base de datos, pero como los alumnos y los docentes son persistentes en querer pasar las clases virtuales, después de muchos intentos o después de varias horas o es más, después de algunos días de intentos fallidos, se logra entrar a la plataforma y al utilizarla aparece ese otro error común “504 Gateway Timeout”.

Es evidente que la incapacidad técnica de dar soluciones de alto nivel que toda Universidad Académica debería dar a estos tipos de desafíos como los que estamos viviendo nos decepciona a todos. Señores, ya pasaron más de 70 días y aún no contamos con los recursos y herramientas técnicas por parte de nuestra Casa de Estudios para acceder a cursos virtuales.

Estudiantes obligados a entrar a una plataforma virtual que no funciona

Por parte de los estudiantes salta la crítica que están siendo obligados a ingresar a la plataforma de cursos virtuales que dispone la UAJMS para este modo de enseñanza, a pesar de sus inconvenientes que presenta a la hora de acceder.

Las autoridades no contemplan o no toman en cuenta que muchos estudiantes no tienen acceso a internet o que muchos de ellos no cuentan con una computadora en casa, o en muchos casos si tienen lo uno, pero no tienen los dos juntos (computador que tenga acceso al internet). Si bien hoy en día la mayoría de los estudiantes cuentan con un teléfono inteligente o SmartPhone tropiezan con tres grandes problemas.

Uno y el principal es que necesitan datos móviles para acceder a la plataforma de la UAJMS o cualquier otra plataforma opcional que el docente pueda escoger para impartir su clase y, los datos móviles no son libres o gratis, los alumnos tienen que comprar sus propios megas para poder acceder a las clases y esto tiene un costo significativo por cada clase y más aún si las clases son con video llamada.

(La Universidad en toda esta cuarentena nunca hizo una estimación de cuantos megas son necesarios por tipo de clase, por duración ni que dispositivo es el que menos o más megas utiliza, los alumnos tienen que comparar sus propios megas a ciegas sin saber si les alcanzará o no para poder participar en su clase)

Segundo problema está dado por que hay muchos estudiantes de provincia que retornaron a sus casas y el acceso a internet en muchos lugares es deficiente y esto empeora más si el acceso a la clase si es con video llamada. Y en muchos otros lugares de provincia ni si quiera hay acceso al internet móvil.

El tercer problema justamente se relaciona con la plataforma de aulas virtuales que ofrece la UAJMS ya que esta tiene conflictos en subir tamaños de archivos, conflictos técnicos ya mencionados como que nunca está disponible y si está disponible la plataforma tiene problemas de compatibilidad con navegadores, en varios dispositivos no es compatible además de ser una plataforma para armar un curso virtual con contenidos y no es una plataforma en línea en la que pueda interactuar docente con el estudiante, para lograr esa interacción tienen que acceder con otro tipo de plataforma y para ello utilizan la aplicación Zoom o como otro… Perdón pero no se ve que utilicen otra plataforma. No hay otro que utilicen y pasar archivos por WhatsApp eso no constituye una clase virtual.

Plataforma para cursos virtuales de la UAJMS Ante estos problemas que presenta hoy nuestra Universidad podemos resumir que la hay mucha frustración tanto de parte de los estudiantes como por parte de los estudiantes al encontrarse con una plataforma que casi siempre está fuera de servicio o funciona deplorablemente.

Ante esos problemas la pregunta a la máxima autoridad que le haría sería:

¿Le gustaría Señor Rector ir a un cajero automático a retirar dinero de su sueldo que gana seguro todos los meses, aún en cuarentena y encontrarse en todos los cajeros automáticos con un mensaje que le diga: “ERROR: Database connection failed” o esperar horas para entrar a un banco, acercarse a caja y el que atiende le diga: ¿No puedo atenderle porque tenemos un error “504 Gateway Time-out” y al final no poder retirar su dinero por deficiencias en el sistema? Si le pasa eso seguramente se sentirá como un docente o un estudiante, pero claro los bancos no arriesgan sus clientes con ese tipo de problemas técnicos y mucho menos tardan días en solucionarlo, así que dudo que algún día eso le pase. Ya que los sistemas bancarios no utilizan software libre de “costo cero” como la nuestra Universidad, ellos pagan por ese software que les da a sus sistemas confiabilidad, disponibilidad y sobre todo seguridad de que su dinero está ahí en el banco y no se desaparece como los contenidos que suben los docentes o estudiantes a los sistemas de la UAJMS.

Las autoridades están improvisando y no están armando una estrategia que se adapte a los desafíos que impone la situación en la que hoy vivimos.

Si la Universidad va permanecer tan significativa como lo ha sido durante este tiempo, tiene que necesariamente modernizarse y mucho de esto es adoptando tecnología con equipos de profesionales que respondan estos desafíos de manera profesional y a tiempo.

