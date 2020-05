Vendedoras del Mercado Central piden cambio del Administrador del mismo

Este lunes, en horas de la mañana, vendedoras del Mercado Central de la ciudad de Tarija pidieron al alcalde Rodrigo Paz, que realice el cambio de administrador del centro de abasto, Gonzalo Durán, debido a la actitud agresiva y la falta de coordinación con los asociados.

El secretario del Mercado Central, Adán Peralta, señaló que es la tercera vez que pidieron a la Alcaldía de Cercado que cambie al funcionario porque es prepotente y grita a las vendedoras.

“Tenemos un administrador que prácticamente es una persona muy agresiva, muy prepotente, no coordina nada, en estos momentos como asociados del mercado deberíamos estar coordinado las medidas de bioseguridad contra esta pandemia que tenemos, pero lamentablemente este señor cierra las puertas, apenas está abierta la puerta (del mercado) de la calle Sucre. Todos estamos encapsulados”, dijo Peralta.

El sector indicó, que por órdenes del administrador se cerraron varias de las puertas del Mercado Central, lo cual impide la afluencia y transitabilidad de personas dentro del centro de abasto. Peralta dijo que a la fuerza entre los asociados tuvieron que abrir el portón que está entre la calle General trigo y la Domingo Paz.

Una de las vendedoras indicó que los asociados cumplieron con la cuarentena, pero que el administrador los amedrenta, y los amenaza con iniciarles procesos ante La Fiscalía: “Que no nos venga amedrentar, que no nos venga amenazar, porque nos ha dicho que nos va llevar a La Fiscalía, nos va llevar hacer encerrar, así que no sea atrevido, que sea compañero de nosotros, porque él gana del sueldo de nosotros, con la aportación de nosotros”.

Por su parte, el funcionario desmintió las acusaciones y alegó que se rotará con la apertura de puertas del centro de abasto para que todos los sectores sean beneficiados.

“El Mercado Central a partir de hoy ya no tiene las cámaras de desinfección por instrucción de la Secretaría de Medio Ambiente, entonces nosotros solo cumplimos protocolos y no podemos hacer que todas las puertas estén abiertas porque esto se vuelve un circo, y de por si los mercados son un foco de infección”, dijo el funcionario.

Fuente: Radio Luis de Fuentes

