Paciente de Villa Montes con coronavirus no será trasladada a esta ciudad

La enferma confirmada con coronavirus en Villa Montes, una adulta mayor de 85 años de edad, no será traída a Tarija, como empezaron a surgir algunas versiones provenientes de la benemérita ciudad y difundida por las redes sociales.

“No, se queda en Villa Montes”, respondió el Director del Hospital Regional “San Juan de Dios”, Jorge Morales Anzaldo, ante consulta de este diario si la mencionada paciente sería traída a Tarija como se mencionó públicamente.

“No, porque no tiene por ahora criterio”, contestó a su vez el Subdirector del mismo hospital de Tarija, Marco Oliva al explicar que el cardiólogo a cargo de la paciente quiere enviarla, actualmente debe atenderla y eso significa riesgo.

“Es una paciente positiva, pero con sintomatología cardíaca, manejan una serie de criterios para enviarla, el problema es que en Tarija exigen que sea un traslado seguro, con cardiólogo y eso no es de su agrado”, agregó el subdirector.

Mientras menos responsabilidad haya, mejor, parece ser el pensamiento y es una pena que quieran enviarla por enviar, arriesgando a un traslado de cinco horas sin condiciones, agregó el funcionario jerárquico del hospital de Tarija.

Una información procedente de Villa Montes, dio cuenta de la molestia y pedido del Ejecutivo Seccional, Robert Ruiz, de que se active el sistema de emergencias en el hospital de tercer nivel en Yacuiba, mientras la Red villamontina de salud pidió la derivación a Tarija.

La Coordinadora de la Red de Salud de Villa Montes, Haiudum Soruco, informó de la solicitud para el traslado de la paciente de 85 años, a la sala especial para coronavirus de terapia intensiva en el hospital regional de Tarija.

Una de las causas para el pedido de traslado es que en Villa Montes, no tendrían las condiciones, la coordinadora explicó que la paciente se encuentra estable y continúa en la ciudad chaqueña, y que este caso lo manejarán bajo criterios médicos.

Además se informó que Ruiz molesto y preocupado recordó que en Villa Montes generaron las condiciones mínimas, habilitaron una sala Covid, donde realizaron una fuerte inversión y no se justificaría su traslado a Tarija. “Hablan de evacuación, me pregunto, para qué estamos haciendo este esfuerzo, debemos enfrentar la situación, demostrar capacidad, mayor responsabilidad y no alarmarse”, sostuvo mientras en Yacuiba activaron la emergencia y pidieron no alarmarse.

Fernando Barral Zegarra

