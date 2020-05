Grupo de ciudadanos piden el cierre de la ALDT

Un grupo de ciudadanos propone el cierre de la Asamblea departamental, considerando que su gestión de cinco años se cumplió el 21 de mayo de 2020, sin embargo, hicieron notar que si sigue el legislativo, sus miembros deben bajarse el salario al mínimo nacional.

El portavoz de estas personas, Ángel Aparicio, al hacer notar que si bien es dirigente nacional del MNR, hizo notar que en esta oportunidad está actuando al margen de este partido y lo hace como un ciudadano cualquiera. “Todos los asambleístas departamentales tenían un mandato hasta el 21 de mayo, eso quiere decir que al momento cesaron en sus funciones y por el momento de crisis por la pandemia del coronavirus, es necesario cerrar la Asamblea”, argumentó.

Es necesario buscar un mecanismo para cerrar la Asamblea, remarcó al añadir que no se puede seguir gastando recursos económicos en una entidad que no está trabajando y destinar esos recursos a sectores como la salud o un programa productivo. “Si no se puede cerrar la Asamblea, la otra propuesta es, en este momento de crisis sanitaria, que los asambleístas y los funcionarios, cobren un salario mínimo nacional, porque son dos meses que no están trabajando, generando”, insistió.

“Es una propuesta para concientizar a la ciudadanía y dar una señal, que todos los políticos den una señal de solidaridad con el pueblo tarijeño, somos un grupo de jóvenes que estamos tras estas propuestas”, agregó el representante.

Es momento de que los propios asambleístas se pongan la mano al pecho, si argumentan que no puede cerrarse porque deben fiscalizar, entonces deben pagarse lo mínimo necesario, no pueden seguir gastando como si no hubiera crisis y se atraviesa un momento especial, dijo.

Hay personas que viven con el mínimo nacional, entonces como puede continuar una Asamblea que tiene un presupuesto superior a 30 millones de bolivianos, es inadmisible, ese dinero tendría que destinarse a lo que realmente se necesita, prosiguió.

AMPLIACIÓN

En contraste el Asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez, tras aclarar que su declaración la hace a este diario y que no es una respuesta a nadie, recordó que por ley nacional se amplió el mandato de todos los órganos legislativos autónomos hasta elegir otros.

Sobre el salario, es necesario que el gobernador presente a la Asamblea una propuesta de nueva escala salarial, aclaró el legislador, mientras su colega, Rubén Velasco, que también fue consultado, no proporcionó criterio alguno.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet