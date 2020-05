Empresarios “no tienen ni idea” de la Ley de Reactivación Económica aprobada por la ALDT

El empresariado de Tarija, respondió que no tiene ni idea de lo que trata la Ley de Reactivación Económica aprobada recientemente en la Asamblea departamental, no fueron consultados siquiera y menos tomados en cuenta en su elaboración.

“Eso es lo más interesante de todo, no tenemos ni idea, no conocemos el documento, con nosotros nunca se sentaron a hablar de la reactivación, se sientan a hablar en la Asamblea para legislar otro tipo de situaciones”. El cuestionamiento es del Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Marcelo Romero Llanos, al añadir que se cartean, se mandan documentos con la gobernación, y hasta hoy no se sentaron con el empresariado.

Para conversar y ver cómo vamos a llevar adelante la economía, son otros los que participan, entonces no podemos decir qué están pensando, agregó al indicar que mientras no sepan a qué apunta la ley sancionada, no puede hablarse nada.

Anteriormente Romero criticó que los legisladores hablen de reactivación económica y no mencionen nada en el instrumento legal de la deuda de la gobernación y otras entidades estatales, hacia los empresarios muchos de los cuales están quebrando.

Es lamentable que para aprobar un instrumento legal considerado importante, no se tome en cuenta, en su elaboración, a los verdaderos actores de la economía, cómo se puede hablar de reactivación sin preguntar a quiénes mueven la economía, insistió.

“A los verdaderos actores nunca nos llaman y entre cuatro paredes, como siempre hay genios en este pueblo, salen y nos plasman lo que tenemos que hacer, sin preguntar al verdadero actor de la economía, cuál es la verdadera realidad del departamento”, expresó.

Cuál es la realidad del empresariado, del trabajador, no saben ellos, la desconocen, pero aún así dictan las leyes, ironizó tras criticar la falta de políticas y planificación del desarrollo del departamento por las autoridades.

Para el empresariado las autoridades están perdiendo el rumbo del manejo del departamento y el país, porque están priorizando el tema político, cuando interponen lo político pierden el sentido común, de cómo llevar el departamento.

“Las autoridades en el Departamento viven haciendo política, una muestra es la huelga de hambre de los cívicos que no fue atendida, hasta este domingo, por nadie, algunos prefirieron irse a Bermejo a entregar respiradores que no sirven, además cuestionados”, dijo.

Fernando Barral Zegarra

