Debilitación del COVID19 confirma teoría de que este virus fue creado en laboratorio

Semanas atrás, el virólogo francés Luc Montagnier, ganador del Premio Nobel por su trabajo sobre el VIH, afirmó que el COVID19 había sido creado en laboratorio, mezclando en su ADN genes del virus del HIV1, lo que hacía muy fácil el acceso a las células humanas.

Aquella vez, esta teoría fue descalificada por la mayoría de los científicos que argumentaron que de vez en cuando se producían contagios de algunas especies de animales a humanos como eran los casos de el SARS y el MERS.

Montagnier defendió su teoría argumentando que los científicos no querían admitir la posibilidad de la creación artificial del COVID19 porque algo así pondría en entredicho las ayudas a las investigaciones en las que muchos de ellos trabajan.

El virólogo francés basó su análisis en que un virus artificial poco a poco de iría debilitando hasta perder su eficacia y desaparecer, lo que la realidad está confirmando de acuerdo a recientes reportes de nuevos infectados en Italia y otros países que pasaron lo peor de la pandemia, donde los médicos constatan que las infecciones recientes no se comparan en nada a las de un par de meses atrás.

Esta realidad confirma también la predicción del científico israelí , Isaac Ben-Israel ,que meses atrás había dicho que con cuarentena o sin cuarentena, los contagios iban a ir decreciendo.

Cuando el Premio Nobel publicó su declaración afirmó textualmente: “Ha habido una manipulación del virus: al menos una parte, no la totalidad. Hay un modelo, que es el virus clásico, que proviene principalmente de los murciélagos, pero al que se han agregado secuencias de VIH. En cualquier caso, no es natural. Es el trabajo de profesionales, de biólogos moleculares. Un trabajo muy meticuloso. ¿Con qué objetivo? No lo sé. Una hipótesis es que querían crear una vacuna contra el sida”, dijo en aquella oportunidad.

Montagnie continuó su análisis diciendo que “uno puede hacer cualquier cosa con la naturaleza, pero si usted hace una construcción artificial, es poco probable que sobreviva. La naturaleza ama las cosas armoniosas; lo que es ajeno, como un virus que llega de otro virus, por ejemplo, no es bien tolerado”, aseguró y predijo que el virus mutaría a una forma inferior y terminaría por autodestruirse, que es lo que está pasando ahora en Seattle oeste de Estados Unidos donde los reportes médicos indican que las secuencias genéticas del virus están destruidas y son prácticamente inexistentes.

Recientemente, el profesor Nikolai Petrovsky, un prestigioso experto en vacunas, realizó un estudio donde demostró que este virus se unía de manera más fuerte a las ACE2 humanas que a cualquiera de los otros animales que probaron” e insinuó que el virus “era como si estuviera diseñado para infectar a los humanos”.

Ya en el plano de evidencias materiales, una que apoya la teoría de Montagnie se refiere a que el paciente “0” y 13 de los primeros 41 primeros infectados de Wuhan no tuvieron ninguna conexión con el mercado de venta de animales marinos de esa ciudad donde tampoco vendían murciélagos que es lo que el gobierno chino adujo en primera instancia.

Otra evidencia que habla en favor del Virólogo francés es que la epidemia nace “casualmente” en una ciudad donde está alojado el Instituto de Virología de Wuhan, que alberga el Centro de Cultivo de Virus, el banco de virus más importante de Asia donde se preservan más de 1.500 variedades de virus.

A lo anterior se debe sumar el hecho de que el gobierno chino hizo todo lo posible por ocultar el brote hasta que los hechos rabasaron las fronteras chinas y Taiwán denunció la aparición de la “neumonía atípica” a la Organización Mundial de la Salud, que dicho sea de paso, minimizó el hecho.

Se podría pensar que en caso de ser un hecho fortuito y natural que ocurre de vez en cuando, no se necesitaría negar, ocultar y encubrir, incluso a costa de amenazar a sus propios científicos y ciudadanos con cárcel y millonarias multas, cualquier información que no sea del agrado del régimen que es lo que hizo el gobierno chino.

Sólo una investigación internacional develará el origen de la pandemia, aunque ya el señor Luc Montagnier identificó las piezas del rompecabezas que la investigación tendrá que armar.

Investigación: Javier Vega

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet