La bicicleta adquiere valor gracias a la pandemia

Me toca ir al mercado, a hacer las compras necesarias para una o dos semanas, pues todo ese tiempo me pasaré sin salir de la casa, porque quiero evitar contagiarme del coronavirus. El problema es que vivo lejos del mercado y no hay micros, y son muy pocos los vehículos autorizados a transitar, así que lo mejor que pude hacer fue “desempolvar” la bicicleta que tengo en el patio, para poder moverme hasta los lugares que debo visitar en mi peregrinación de abastecimiento.

Esta pudiera ser la realidad de muchos tarijeños y tarijeñas que han optado por el ciclo de dos ruedas para transportarse en esta urbe que, además de tener calles anchas y algunas ciclovías, no es abundante en subidas pesadas, lo cual la hace amigable con este medio de locomoción impulsado por la fuerza humana.

En este sentido, dos activistas, entusiastas de las soluciones ecológicamente sanas en el transporte, están socializando las bondades de la bicicleta y concientizando a las autoridades, a fin de que se den las facilidades suficientes para que las personas se decidan por utilizar las bicis, pues, según comentan, es el medio de transporte que menos posibilidades tiene de contaminar a las personas con el coronavirus, además de que es relativamente barato y muy saludable.

Alba Gareca y Charito Miranda hablaron con El Andaluz y dieron sus opiniones. Alba Gareca, quien lleva ya varios años dedicada al ciclismo urbano, manifiesta: “En Tarija contamos con una ley sobre el uso de la bicicleta, desde 2018, que establecía que debíamos tener parqueos en todas las instituciones públicas y privadas, que hubiera ciclovías, un sistema de bicis públicas, y un sistema de educación vial”, aseguró, “pero ahora con la pandemia se debería agilizar (la implementación de la ley), porque el medio de transporte que previene los contagios es la bicicleta.”

Gareca también cree que para entrar en las nuevas definiciones de la llamada “cuarentena dinámica” o post-cuarentena, “la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de la bici, porque garantiza el distanciamiento social, además de que refuerza nuestro sistema inmunológico”.

Las activistas aseguran que han cursado varias notas a las autoridades municipales y departamentales, para que desde esas instancias se incentive el uso de la bicicleta y que garanticen las condiciones de seguridad para quienes se mueven en este medio de transporte. “Ayer (por el miércoles) han fallecido dos ciclistas en Cochabamba en un accidente vial, entonces no esperemos que suceda una tragedia así en Tarija, la gente que se ha decidido a salir en sus bicis necesita las condiciones de seguridad necesaria en las calles de la ciudad”, apuntó Gareca.

Por su parte, su compañera, Charito Miranda, se refirió al tema de los parqueos de bicicletas en la ciudad capital de departamento. “En el mercado, por ejemplo, han puesto los parqueos de bicis en las aceras, interrumpiendo el paso de la gente”, afirma. El lugar de estacionamiento de los ciclos debería estar al nivel de la calle, como cualquier otra movilidad, pero con las características propias de este vehículo no motorizado, pues al ubicarlos sobre las aceras o plazas, interrumpen o incomodan el tráfico peatonal y afean el entorno, pues rompen con el diseño urbanístico.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet