Sub Gobernador de Cercado resalta uso de la Ivermectina en lucha contra el COVID19

El Sedes empezó a utilizar Ivermectina con los enfermos de coronavirus, tras solicitarla al Subgobernador de Cercado, Jhonny Torres Terzo, quien entregó 250 unidades de las 2 mil 500 que compró a inicios de esta semana.

“Anoche he recibido la llamada del Sedes pidiéndome que haga entrega de la Ivermectina porque la van a comenzar a aplicar y hoy por lo mañana, en un poco de emergencia, he tenido que llevar una de las presentaciones”, relató Torres.

A usar en personas que no solo están afectadas por coronavirus, si no que están en terapia intensiva, expresó al aclarar que no le corresponde tener información de cuántas personas enfermas se encuentran en ese extremo.

Les hemos entregado hoy por la mañana 250 dosis, supongo que para hoy es suficiente, agregó al reiterar que en este momento está utilizándose este medicamento en Tarija donde se confirmaron 13 casos de coronavirus desde su ingreso a esta región.

Al subgobernador le parece un logro esta utilización del remedio sobre el cual se inicialmente que solo era para uso animal, aunque después aclararon los entendidos que también hay para uso humano, la medicina tiene la misma base química, aunque diferente presentación.

Qué le parece si a los muertos por coronavirus en Bolivia les hubiéramos dado Ivermectina, tal vez estarían vivos o probablemente no, nadie puede saberlo, es un asunto médico, ellos lo sabrán, sin embargo, su misión de autoridad es procurar los medios. “Es conseguir el medicamento, no permitir que se agote y después no haya y dejar a la gente que vaya a buscar sin encontrarla y saber que tardará en llegar un mes, quién sabe de qué país”, comentó al indicar que no solo compraron 2.500 unidades.

Además hemos encargado al laboratorio “Nostas” 5 mil unidades, al reconocer que no le corresponde hablar de dosis o dosificación, les corresponde a los médicos, que son los profesionales en la materia, mi misión fue conseguir la medicina. “A nadie en la provincia Cercado le va faltar Ivermectina si es que lo necesita”, acotó al indicar que si los enfermos se recuperan con esta aplicación, querrá decir que se encontró la solución y espera que efectivamente ocurra así.

Torres volvió a agradecer al doctor Erlan Vaca Diez, quien estudió este medicamento enfrentándose incluso con mucha gente que no creía, el profesional puso en riesgo toda su trayectoria de vida médica, es un neumólogo que se merece mucho, concluyó.

Fernando Barral Zegarra

