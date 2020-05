SEDES insta a la población a no automedicarse

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija, Paul Castellanos, pidió el viernes a la población no automedicarse con Ivermectina, como tratamiento para el coronavirus Covid-19, luego que el Ministerio de Salud incluyó este insumo dentro de la lista de los medicamentos esenciales en Bolivia. «Tenemos que ser muy responsables, los medicamentos no son caramelos, no se pueden automedicar, deben ser administrados de acuerdo a una prescripción médica, no recomendamos nosotros de ninguna manera la automedicación», enfatizó Castellanos.

El Director agregó que el Sedes cuenta con epidemiólogos y médicos para asesorar, hasta por teléfono, a la población, aunque aclaró que es preferible que se acuda a un centro de salud para que sea un profesional el que prescriba la Ivermectina. «Tenemos equipos de epidemiólogos, tenemos médicos, por teléfono, que pueden orientar sobre cuándo y quién debe tomar y en qué dosis el tratamiento, que deben ser preferentemente en los centros médicos», agregó.

Castellanos mencionó que respeta la postura del director del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija de no usar ese medicamento para los tratamientos en los pacientes de Covid-19. «El hospital tiene un comité científico y ellos deben tomar las determinaciones. Hay sociedades científicas, hay mucha información respecto a éste y otros productos que podrían ser útiles para mejorar el tratamiento para pacientes Covid-19», aseveró.

