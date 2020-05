Un epidemiólogo explica lo que es la Ivermectina

La Ivermectina es un medicamento con una misma base química, las presentaciones, concentraciones y utilizaciones son diferentes, hay para uso animal y para los humanos, lo que diferencia es su presentación, según el Epidemiólogo, Walter Santa Cruz. “La presentación para uso humano hay, en tabletas de 6 y 3 miligramos, en cápsulas de la misma dosis y también en solución oleosa que se puede juntar con agua o leche para ser ingerida, tienen una dosificación específica y exacta”, explicó.

“La Ivermectina, yo como epidemiólogo con más de 32 años de experiencia, he venido utilizando, claro que no para el covid 19, porque no existía la enfermedad, pero se utiliza para la oncocercosis, la estronciloydiasis, la zarcoptosis, de uso local incluso llega”, siguió.

No es medicamento antiparasitario nuevo, además, en mí práctica, no ha provocado ninguna reacción, tal vez una leve alérgica, algunos mareos, dolor de cabeza y en uno de mil pacientes, podemos decir, vómitos, después tuvo acción farmacológica muy buena, prosiguió.

Entonces debe verse la necesidad, lo que sí no comparte, es repartir el medicamento sin prescripción, la automedicación nunca fue buena ni siquiera con medicinas comunes, en otras partes del mundo ninguna farmacia vende sin prescripción, subrayó.

El médico tiene que dosificar exactamente, de acuerdo al kilo/peso por un lado, y porque tiene que hacer el seguimiento si está evolucionando bien o no el paciente, todo medicamento tiene su acción colateral, continuó.

A veces a personas sensibles hay que disminuir la dosis o retirarlas porque no todas las personas son iguales ni los propios gemelos, acotó al admitir que el medicamente es bueno en un momento de desesperación en el mundo, no solo en Bolivia.

El COED es una reunión de políticos, “no veo a ningún especialista ni con experiencia”, todo en la sociedad es político, los mismos médicos en altos cargos son designados por política, sin perfil epidemiológico ni de salud pública y ellos están opinando, cuestionó.

El gobierno hace menos de un mes decía que se prohíbe la Ivermectina, ahora cambia de opinión y autoriza, eso causa más confusión a la población, “ellos mismos están desorientados y peor desorientan a la población”, observó.

Si se trata de niños se debe administrar la Ivermectrina por solución acuosa, los adultos las tabletas, pero siempre bajo vigilancia médica, más si recién está probándose el medicamento en esta enfermedad, en otras fue probado.

Además el coronavirus es agudo y rápido, debe usarse la medicina en la primera y segunda fase, cuando el paciente tiene síntomas leves y moderados, si tiene insuficiencia respiratoria o necesitan estar en terapia, ahí ya no tiene mucha utilización, aclaró.

Contexto

La Ivermectrina fue trabajada en vitro, en laboratorio, en Australia y Europa y se vio que mata al virus de dos maneras, evitando su absorción a la célula y su replicación viral, son dos pasos vitales que precisa el virus para progresar en el organismo, explicó.

Si hay este medicamento, con resultados en vitro y ante una emergencia como la actual, hay que ver la manera de proteger a la población, mencionan que nunca se ha utilizado la Ivermectina, eso no es verdad se ha utilizado, contradijo.

Sugirió apoyarse a los epidemiólogos y no tanto en los políticos, el problema del covid 19 es agudo y grave y requiere soluciones, “es el momento no de la política, sino de la ciencia”, dijo al añadir que también trabajó con cloroquina y no vio problemas al corazón”.

