La Sub Gobernación de Cercado puso a disposición del SEDES 2.500 dosis de Ivermectina

En una carta enviada el martes, la Subgobernación de Cercado puso a disposición del Sedes 2 mil 500 dosis de Ivermectina para su prescripción por los especialistas, previo cumplimiento de protocolos relacionados con el coronavirus.

“Con la donación del sueldo del subgobernador, ha adquirido 2.500 dosis de Ivermectina y va adquirir cinco mil dosis más, ponemos a disposición del Sedes, para que previo cumplimiento de protocolos pueda prescribirse a los diagnosticados con covid 19”, menciona la carta.

El Subgobernador Jhonny Torres aseguró que trabaja en el tema hace varias semanas, con entendidos, se apoyó en el médico Erlan Vaca Diez, la Clínica San Rafaela y otros, para la compra de la dosis que ahora pone a disposición del Sedes.

Para que en conjunto, con la supervisión, la dirección del sector salud, se haga la distribución a las personas afectadas por el coronavirus, reiteró al admitir que probablemente no haya sido muy explícito, pero no se trata de ninguna acción marginal. “Sería una estupidez, no puedo distribuir medicamentos sin un médico, eso está penado por ley”, insistió al recordar que el Gobierno inicialmente prohibió este medicamento, ante la falta de medicamento específico es preferible hacer algo a no hacer nada.

SECRETARIO

En contraste el Secretario de gobernabilidad de la Gobernación, Richard Flores declaró que se atraviesa un momento muy sensible en el país y hay desespero en procura de encontrar alguna cura, sin embargo, eso no debe servir para aprovecharse para hacer política.

El secretario dijo que el medicamento mostrado por la subgobernación no está autorizado para uso humano, el gobierno autorizó usar este medicamento, pero hay laboratorios que fabrican exclusivamente para el uso humano, no animal. No puede generarse expectativas.

Flores propuso al Colegio de Veterinarios conformar un Comité científico con la Universidad, veterinarios, médicos, gobernación para estudiar la carga viral al inicio de la enfermedad, después de su administración, para lograr resultados respaldados.

El secretario dijo que el medicamento mostrado por el subgobernador es de uso animal, ahí ya está mal, no puede usarse en humanos, tendría que comprarse para humanos, la dosificación mostrada por Torres es para los cerdos.

Tal vez la intención sea buena, pero hay que tener mucho cuidado, lo político es lo político y en este momento no se puede jugar con la población, es muy sensible por la propagación del coronavirus y puede desesperarse por un medicamente eficaz, advirtió.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet