Piden renuncia de Ejecutivo Regional del Chaco

Un audio difundido en redes sociales, apunta contra el Ejecutivo Regional José Quecaña en un intercambio de palabras con un supuesto proveedor de productos para las cajas alimentarias, en una especie de negociado. Ante los rumores, sectores emitieron un voto resolutivo exigiendo la renuncia de la autoridad.

“Exigimos de manera inmediata la renuncia irrevocable a su cargo de Ejecutivo Regional, Prof. José Quecaña, por causar daño económico al Estado y a la población, atentando la vida, la salud de toda la ciudadanía”, cita el pronunciamiento de la Federación de Autotransporte, Federación de Mercados, OTBs, Dirigentes rurales y Asociaciones Mixtas de Yacuiba.

Quecaña en conferencia de prensa en medios de anuncios de salud, refirió sobre las versiones en redes sociales, acusó a dirigentes de montaje y los retó a presentar denuncia ante el Ministerio Público “Con informaciones montadas, distorsionadas, ahí está Transparencia, Fiscalía, viene de actores políticos y de personas malintencionadas, desde que he ingresado he tenido como15 procesos y hemos ganado. No tenemos miedo”.

“Audios distorsionados, malintencionados, hasta con niños de fondo, si ustedes escuchan. Sin andar en dichos y directos la legalidad se hará respetar” expresó de manera puntual en relación al audio en cuestión.

Respecto a Héctor Camacho, quien presentó una denuncia contra Quecaña y algunos miembros de su gabinete, por uso indebido de influencias, y a quien se atribuye la filtración del audio, dijo que en el pasado colaboró en su equipo de campaña.

La autoridad considera que los ataques se intensifican porque sus oponentes políticos creen que postularán en elecciones. “Les invito a ellos que están en políticas 10,15 años, o algunos dirigentes que quieren ser candidatos pero dañando a la persona no lo van a lograr, invito a los políticos a firmar conmigo, yo voy a ser candidato están perdiendo su tiempo, hay que dañar a Quecaña, hay que difamarlo, acusarlo, hacer esta chanchería”, aseguró.

En redes sociales el audio de las “canastas” generó distintas repercusiones, gran parte coincide en que se debería realizar una investigación a fondo vía legal.

Al respecto este medio consultó a la Vicepresidenta de la Asamblea Regional María Reneé Barrios, las acciones que se tomarán y el seguimiento de la institución fiscalizadora al beneficio de la canasta alimentaria.

Barrios sostuvo que se solicitó un informe del incumplimiento en la entrega de canastas, del caso “audios” aseveró que se elabora una petición formal a la Fiscalía y el Ministerio de Transparencia. “Es un tema muy delicado, para pronunciarnos hemos pedido a través de Asesoría General al Ministerio Público nos proporcionen las denuncias y de forma oficial si existen los audios, no podemos basarnos en las redes, el abogado está trabajando en eso mañana se enviará, incluso a Transparencia para que intervenga”.

Espera de resultado

El coordinador de la Red de Salud, Fabián Audiverth informó en el parte situacional de coronavirus en el municipio de Yacuiba, 42 nuevas personas bajo observación domiciliaria sin presentar síntomas. Son 12 los pacientes sospechosos a espera de resultados del CENETROP.

“Entre personal de salud y los que estuvieron en contacto con el fallecido hace días, esos estudios fueron enviados a CENETROP, entre hoy y mañana nos darán los resultados de las muestras”, señaló.

El equipo de vigilancia realiza de manera permanente en el barrio Las Delicias donde vivía el paciente. Ante versiones en medios, que dudan del diagnóstico de Covid-19 en el fallecido, porque no se presentaron más casos, aseguró que cuentan con la documentación de los resultados de laboratorio. “Quiero hacer una aclaración, un medio indicaba que la información era falsa o un caso negativo, dicen que han pasado 11 días y no hay persona que cursan con el virus, tener en cuenta que algunas no presentan síntomas, el caso positivo si fue registrado y tiene un código de CENETROP”, manifestó.

Audiverth reportó cuatro personas sintomáticas con sospechas de coronavirus ingresadas en el centro de aislamiento del El Palmar, una de ellas recibirá el alta tras dar negativo en la prueba. “Tenemos personas sospechosas, una de ellas dio negativo felizmente, con el cambio de clima está haciendo que personas que tengan un poco de tos, sospechen de Covid, es necesario ajustar el triaje en el hospital Rubén Zelaya, de todas maneras estar personas se encuentran estables”, refirió.

La mayoría de las personas registradas en el ingreso al municipio provienen de Santa Cruz, el total de personas observadas llega a 465, 260 recibieron el alta a seguimiento domiciliario.

