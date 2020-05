Anuncian encapsulamiento de Yacuiba para el sábado

El alcalde Ramiro Vallejos tras reunión del Comité de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM), anunció la determinación por unanimidad del proyecto de ley de encapsulamiento para Yacuiba que será remitido al Concejo Municipal. Algunos sectores consideran una medida extrema, sin las suficientes garantías recursos para abastecimiento y acceso a alimentos.

“Solo falta Yacuiba para que toda la región del Chaco esté en encapsulamiento,en esta lucha contra el coronavirus, por unanimidad se ha aprobado el proyecto de ley por el plazo de una semana, tenemos desde hoy hasta el sábado, enviaremos al Concejo Municipal, para que por dispensación de trámite entre al Plenario, consideren el tratamiento en tiempo y materia puedan aprobar mañana (miércoles)”, explicó Vallejos.

De acuerdo al proyecto, el encapsulamiento tendrá la duración de siete días a partir del sábado, antes del “encierro” se dará un plazo de abastecimiento a la población, posiblemente hasta el viernes.

Vallejos refirió que en la elaboración de la ley municipal participaron técnicos del Ministerio de Defensa con experiencia aplicada en Montero, Ejército y Policía de Yacuiba. “Como población conscientemente deben dar cumplimiento, no esperen al Ejército o la Policía, pero ellos van a intervenir porque es el trabajo consensuado que se ha realizado”.

En la región del Chaco, el encapsulamiento se concreta de manera paulatina, Caraparí inició la anterior semana, Villa Montes desde el lunes, hasta la aprobación por el Concejo Yacuiba no ejecutará el plan preventivo para frenar el Covid-19. Sin embargo, la medida se anunció el pasado lunes tras conocerse el primer caso positivo con muerte, en la oportunidad el Ejecutivo Municipal aseguró que se procedería con los barrios cercanos a la zona del domicilio del paciente, es de Las Delicias, los vecindarios vecinos: La Playa, Municipal, Fray Quebracho y El Chaqueñito, pero no se dio cumplimiento.

Repercusiones

El presidente del Comité Cívico Raúl Hilarión manifestó su desacuerdo por la medida del COEM, considera que la población no debe ser expuesta a un sacrificio de esa magnitud, tomando en cuenta la crisis económica. “Mejor se debería endurecer el control en las fronteras y el ingreso de personas de Santa Cruz, se debe pensar en flexibilizar la cuarentena, la gente ya no tiene recursos. Es un sacrificio mayor a la población, no se va permitir la apertura de bancos, las personas no van a poder cobrar los bonos, era una ayuda a la población.”

Maira Arancibia, vicepresidenta de la Federación de Mercados Municipales, pidió a las autoridades condiciones para el encapsulamiento y cumplir con ayuda para los sectores necesitados. “Vamos a pedir las bolsas alimentarias para nuestro sector, hay rubros que no están cerrados, solo está permitido las ventas de alimentos. No estamos generando las autoridades deben ser responsables, si se rompe la cuarentena ellos son culpables. No es no más decir nos encapsulamos, si les damos 500 para que vivan un mes ¿les va abastecer? porque se preocupan en decir han recibido del Estado y de nosotros nada, hay mucha gente que necesita y está pidiendo”, aseveró. El gremio prevé reunirse este martes para analizar el anunciado encapsulamiento

