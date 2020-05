El SEDES relativiza beneficios de las cámaras de desinfección

El director del Servicio Departamental de Salud, Paul Castellanos, informó que, antes se creía que al pasar por una cámara de desinfección y recibir un poco de lavandina en la ropa, la población estaría un poco protegida, pero diversos estudios, están demostrando que no es así, ya que podría traer más riesgos que beneficios.

En ese sentido, ya no se está recomendando la utilización masiva de las cámaras, aparte de dar una falsa idea de protección o seguridad, ya que las personas creen, de al pasar por una cámara, ya no es necesario en todo el día de lavarse las manos, o cambiarse de ropa y no es así.

Por lo tanto solo se debe usar las que se tienen y se siga con las medidas de protección personal como el lavarse las manos, uso de barbijos y aislarse.

“En su momento el profesor Juan Flores, daba una idea que podría ser retomada, como es que en vez de poner cámaras instalar pilas, para que la gente pueda lavarse las manos, como ser en mercados, lo cual es más efectivo y genera un control mejor al coronavirus”.

Sobre el retraso en la llegada de los resultados de las pruebas, Paul Castellanos manifestó que esto se debió a aparentemente la recalibracion de sus equipos, como la generación de pruebas de calidad por parte del Cenetrop.

En ese sentido, las arribadas a Tarija, son las que se mandaron entre el treinta de abril y cuatro de mayo, por ende de pacientes aislados y sin signos de la enfermedad.

Pero ahora se tiene el compromiso por parte de este laboratorio de Santa Cruz, de ya no tardar más de cuarenta y ocho horas, por lo tanto se mandó ayer varias pruebas y se lo seguirá haciendo, de pacientes que se cree sospechosos o tengan nexo epidemiológico.

Ya que lo más importante actualmente, es la pesquisa de manera rápida y oportuna, pero sobre todo de aquellos que ya están en cuarentena.

Sobre los kits para hacer pruebas rápidas, según el director del Sedes, al momento solo se tienen treinta, los cuales podrían ser usados con los nuevos contagios y sus nexos para seguir testeando con el fin de determinar a tiempo los posibles casos y así la gente se pueda aislar.

De igual forma Castellanos, aseguró que los primeros días de la próxima semana, uno de los laboratorios funcionando, ya que hoy está llegando gente de La Paz, para entregar parte de los equipos que faltan y durante este fin de semana, se entregarán los reactivos.

“Honestamente, como todos, esperamos que la próxima semana, ya se tenga el laboratorio funcionando, para testear a más gente, pero tenemos que volver a lo básico con la población de Tarija, que es el aislamiento, ya que las pruebas no son tratamiento”.

Ya que solo nos va a ayudar a identificar personas, asintomáticas pero que portan el coronavirus y pueden contagiar a la población de Tarija, los cuales podrían enfermar gravemente, razón por la cual es necesario un aislamiento efectivo.

Como así también Castellanos, explicó que de las nueve pruebas que fueron mandadas a examinar por el Cenetrop, cuatro salieron positivas.

“De los que tres serían nuevos y un caso, del paciente cero, el cual sigue dando positivo, para coronavirus”.

Entre los nuevos casos nuevos, se tiene a un conscripto de dieciocho años, el cual tuvo un viaje a Oruro, por razones del velatorio y entierro de su señora madre, por lo que se le sacó la muestra al volver al departamento y hasta que llegó esta prueba se lo tuvo en aislamiento preventivo.

Por lo tanto al momento se encuentra aislado y recibiendo las debidas observaciones por parte de los médicos, para evaluar su estado de salud, si esta mejora o empeora en los siguientes días.

El segundo caso, se trata de un chofer de cincuenta y cuatro años, el cual estuvo en la ciudad de Santa Cruz, y al regreso a San Lorenzo, de donde es originario, se le hizo las pruebas necesarias de coronavirus.

En ese sentido la familia de este conductor, se encuentra encapsulada, la cual supera los veinte seis, por lo tanto se los tiene en observación, para que se les pueda hacer un control minucioso.

Y la última paciente, se trata de una joven de 21 años, la cual es la hija de un chofer que hace servicio interdepartamental, por lo que se presume que se contagió a través del nexo familiar y el contacto continuo con su padre.

En ese sentido, todos estos pacientes nuevos, se les está haciendo un seguimiento estricto por parte del personal médico de epidemiología del Sedes, como también a los nueve casos sospechosos, que aparecieron en los últimos días.

A la vez de las pruebas rezagadas que recibieron, también se tienen dos recuperados, de los aislados hace varias semanas atrás con diagnóstico de coronavirus en una primera instancia

Se trata de un transportista y de uno de los sacerdotes que estaban en aislamiento, por lo que prácticamente estarían curadas estas dos personas, antes mencionadas.

En ese sentido, la norma indica que si ya dieron al PCR negativo, por responsabilidad se tiene que esperar una segunda prueba negativa, para poder darles de alto y así puedan seguir haciendo su vida normal, dentro de la cuarentena que se está viviendo.

