Aislan preventivamente a soldados que estuvieron en el puesto de control de Culpina

Actualmente están aislados en el campo de aislamiento en San Jacinto 18 militares, de ellos 16 son soldados y dos instructores, proviene de los municipios de Culpina e Incahuasi, ambos del departamento de Chuquisaca.

La información es del Director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Adel Vergara Vilte, al aclarar que este aislamiento simplemente es por precaución, prevención, “eso también hay que dejar muy en claro”.

Esos militares estuvieron en el puesto de control de ingreso a Culpina, donde el viernes se confirmó el primer caso en este municipio chuquisaqueño, donde el enfermo fue aislado. Esa población actualmente se encuentra encapsulada.

Los aislados en San Jacinto están bajo seguimiento de los médicos para prevenir cualquier situación, dijo al confirmar que Culpina está encapsulada, “nadie sale ni entra a esa localidad, sin embargo, hay preocupación en zonas como Paicho”.

La preocupación es mayor si hay versiones de ingreso de camiones desde Culpina, no obstante, el acuerdo con las autoridades es que nadie entra ni sale por determinado tiempo, por el caso que se confirmó el fin de semana, explicó Vergara.

DESCOORDINACIÓN

El director del hospital “San Juan de Dios”, Jorge Morales, admitió que hubo dificultades de coordinación con Yacuiba el fin de semana, se atribuye a eso la llegada de un enfermo, sospechoso de coronavirus, que falleció y fue cremado en Tarija. “Yacuiba, lastimosamente hay varias cabezas, una por parte de la alcaldía, la coordinadora, otra creo que es del hospital, nosotros habíamos hablado en su momento con el director del hospital y se quedó que el enfermo no sería trasladado, por los riesgos”, explicó.

La coordinadora municipal en forma arbitraria envió a este paciente, esa falta de coordinación nos ha creado un problema, que ahora está tratándose de subsanar con las autoridades, agregó en la conferencia de prensa junto al gobernador.

ALTA

Sobre el paciente de coronavirus en Tarija, el director del hospital declaró que está muy bien y es probable que sea dado de alta en algunos días, “está muy bien, está caminando, conversando, está a la espera de los resultados del Cenetrop”.

“Sin esos resultados, no podemos darle de alta, el paciente ya está en condiciones de alta, solamente necesitamos las pruebas negativas para proceder a darle de alta”, explicó el galeno que estaba junto al Director del Sedes, Paul Castellanos Zamora.

Control a documentación de repatriados

“Es importante puntualizar que el aislamiento de los efectivos militares en San Jacinto es por precaución, ellos no tuvieron contacto con pacientes positivos, sino que al realizar el relevo correspondiente, se deben seguir los protocolos, ellos realizaban tareas de control en las poblaciones de Culpina e Incahuasi , serán muy bien tratados, con mucho respeto, como corresponde, ellos son de otra jurisdicción pero, eso no nos impide demostrarles en Tarija nuestra solidaridad, este no es el único caso, como gobernación hemos estado trasladando personas de otros departamentos y lo hacemos con todo nuestro humanitarismo”, manifestó Adél Vergara Vilte Director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación.

Luego respecto a repatriados desde Chile, manifestó, “en esta operación traslado de 7 personas que llegaron de Pisiga Chile, se ha hecho la revisión de toda la documentación pertinente, de tramites nacionales con varios ministerios, de acuerdo a normativa, estas personas han hecho cuarentena en Antofagasta y también se ha verificado la certificación de cumplimiento de esta medida”, añadió la autoridad.

“De las 7 personas repatriadas que llegaron, 2 personas se quedaron el Villa Abecia provincia Sud Cinti de Chuquisaca, una persona se quedó en Tarija, 2 se trasladaron a Padcaya y 2 a Yacuiba, en este sentido, debemos destacar la inmediata respuesta de los municipios de Padcaya y Yacuiba, por que enviaron su vehículo para el traslado de las personas a sus respectivos lugares de origen”, argumentó Vergara.

Paralelamente, dio a conocer que, “todos estos traslados se realizan en base a certificaciones y tramites tanto departamentales como nacionales, aclarando que la Gobernación ni el Coed no propician traslados irregulares o clandestinos”, finalmente hizo conocer que existe la petición de personas tarijeñas varadas en la provincia de Salta Argentina y se está a la espera de la solución de algunos trámites necesarios para que ellos retornen a su tierra, concluyó.

Fernando Barral Zegarra

