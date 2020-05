Fallecidos sospechosos de coronavirus causan temor en Yacuiba

Tras conocerse de dos decesos, donde se activaron los protocolos de Covid-19, la alarma causada y el temor, mantienen en vilo a la ciudad de Yacuiba, mientras se aguardan los resultados oficiales de las pruebas enviadas al Cenetrop.

Desde el Gobierno Municipal informaron que los fallecidos fueron atendidos por el médico Internista Miguel Peñaranda con diagnóstico de Neumonía, un hombre de 88 años (NPA), ingresó al hospital Rubén Zelaya el 30 de abril y falleció el 1 de mayo a horas 18:00. El segundo paciente de 52 años el mismo días a horas 16:00 del y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de Tarija a la 1:30 a.m. del sábado, llegó a la capital a las 05:30 a.m. y falleció a horas 06:30 a.m. en la sala de terapia intensiva.

Prevención. El chofer y el paramédico que trasladaron al paciente derivado a Tarija, se encuentran en aislamiento, la ambulancia será desinfectada de manera rigurosa, según reportes cuando estaban de retorno a Yacuiba fueron obligados a volver, tras coordinación de autoridades.

De acuerdo a fuentes, los domicilios de las personas que habitaban en Yacuiba ya fueron desinfectados, no se conoce la zona ni ubicación. La población demanda mayor información a las autoridades competentes para reforzar los cuidados preventivos.

La sala asignada en el Fray Quebracho, para pacientes con Covid-19, no entró en juego en ningunos de los casos presentados como sospecha, directamente fueron tratados en el segundo nivel, afirman que de acuerdo al protocolo en el Rubén Zelaya deben ser estabilizados y referirlos al ambiente acondicionado para coronavirus. Pero aun no queda clara la ruta realizada, lo que genera bastantes críticas a la tan anunciada sala. Desde la capital un médico manifestó que el paciente no fue entubado para el trayecto, sin mayores detalles los responsables de salud se limitaron solo a aguardar por los resultados, pero el procedimiento y protocolo tiene muchas cuestionantes.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet