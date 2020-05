Asambleísta fue imputado por violación de cuatro menores de una misma familia

El fiscal de materia Pedro Ortuño del municipio de Villa Montes, informó la tarde del miércoles sobre un caso reportado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), por supuesto abuso sexual y violación a cuatro menores de una misma familia, el sindicado es una autoridad regional que será cautelada este jueves.

Ortuño refirió que el hecho se registró en la comunidad de Puesto Uno, el acusado ya fue arrestado, tras la valoración emitieron el mandamiento de aprehensión por los delitos de violación a infante, niño, niña, adolescente y abuso sexual. “En primera instancia fue arrestado, a efecto de recabar elementos para poder determinar su situación jurídica, es así que habiendo tomado la entrevista de los cuatro menores y la valoración médico forense, existen los suficientes elementos contra el denunciado”, explicó.

Examen Forense

El fiscal precisó que una de los menores presenta antecedentes de agresión sexual, otros sufrieron tocamientos impúdicos según las valoraciones.

La denuncia fue interpuesta por la abuela de los niños, en fecha 20 de abril tomó conocimiento de los vejámenes. “Llevo a un centro de salud a una niña, para revisión porque presentaba algunos síntomas en sus partes íntimas, y hoy (miércoles) hizo la denuncia, refiere que no lo hizo antes porque no tenía permiso de la OTB para transitar, pero no es justificativo, se ha tomado las medidas necesarias, ya se ha establecido la participación del denunciado”.

Ortuño optó por no revelar el nombre del acusado. “Será puesto a disposición de una juez de control jurisdiccional”, dijo.

Según fuentes, el sindicado responde a las iniciales J.L.F, asambleísta regional por Villa Montes.

Vínculo

Las víctimas son dos gemelas de seis años, hijastra del imputado, una niña de 7 y niño de cuatro, estos últimos sobrinos del acusado.

“Existe una situación con la concubina del denunciado, las hijas de ella estarían en guarda de los abuelos, seguramente hicieron un trámite y han pasado nuevamente al poder de la madre, supuestamente en esos momentos habría ocurrido el hecho”, explicó Ortuño.

La Asesora Legal Defensoría de la Niñez y Adolescencia, manifestó que los menores están bajo tratamiento psicológico y fueron trasladados a otra vivienda para evitar revictimizaciones al volver al lugar del hecho

