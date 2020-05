Alcalde Paz advierte que la Asamblea Plurinacional no consultó el parecer de los municipios sobre el 12% del IDH

El Alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, reclamó a la Asamblea Plurinacional el aprobar leyes inconsultas y que se relacionan directamente con los municipios, como el 12% del IDH que se sustrajo a gobernaciones, municipios y universidades estatales.

La Asamblea nacional, está tomando determinaciones como dejar al gobierno nacional con un buen porcentaje de los dineros recaudados en base al 12% del IDH, que salieron de municipios y otras instancias, sin consultar a los propietarios de ese dinero, cuestionó.

Los 500 millones de dólares que están guardados en el Banco Central, son de entidades subnacionales, mayoritariamente de los municipios, “¿alguien nos ha preguntado sobre la norma que están queriendo aprobar?: nadie, prosiguió.

Los dueños de la platita no son consultados y la Asamblea toma determinaciones sin consultar a las regiones, eso me parece inadecuado, la brigada parlamentaria tendría que alzar la voz y defender los recursos de alcaldías, gobernación y universidades, dijo.

Paz recordó que los munícipes de Tarija, su autoridad y algunos concejales, propusieron el retorno del 50% de esos recursos para contener el coronavirus entre otras enfermedades, y la otra mitad, usar como colchón cuando se salga de la actual crisis.

Aunque sea un colchoncito fines, colchón al fin, porque vendrá una crisis inevitablemente, advirtió al insistir en la necesidad de consulta a las entidades involucradas, “ellos no pueden aprobar porque les da la gana”, criticó.

Los asambleístas no representan a las instituciones, representan a la población, pero la población también es representada por instituciones que han asumido estos retos y ahora tienen que preservar esos recursos que son de cada una de las regiones, insistió.

Lo mismo ocurre con la ley relacionada con los inquilinos, si bien es una buena medida, no debe olvidarse que los municipios no pueden quebrar, en el momento que las alcaldías, dejen de percibir ciertos recursos quebrarán y no responderán a la gente, dijo.

No podrá pagar servicios, salud, educación, asuntos educativos, no podrá concluir hospitales en construcción, todo ese dinero que dejarán de recibir, es dinero de inversión para desarrollar infraestructura o servicio en la ciudad, añadió.

Es necesario hacer un equilibrio y la Asamblea nacional tiene que consultar a las regionesa todos los poderes subnacionales, “las leyes que están tratando y aprobando son totalmente inconsultas”, sostuvo tras promulgar un decreto.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet