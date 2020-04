Microempresarios piden ser incluidos en créditos otorgados por el Gobierno Nacional

El diputado por el Mas, Alex Mamani, explicó que a nivel nacional, se tiene un descontento general de los micro empresarios y carpinteros, se sienten discriminados, apuntan que en la ley de ayuda mediante créditos a las empresas ya sean grandes o pequeñas, indica de que solo da esta ayuda a los que son formales, y la mayoría de los pequeños empresarios no son formales, puesto de que no tributan al Servicio de Impuestos Nacionales. “Solo los que tributan están contemplados en esta ayuda, ya que tienen a sus trabajadores con el pago a las AFP´s, tienen seguro de salud, los cuales van a sacar beneficios, ya que se les dará a seis años este préstamo para poder pagarlo, mientras que el resto de los micro y pequeños empresarios, no se benefician”, dijo.

Más del noventa por ciento de los pequeños empresarios, son informales, como ejemplo en Tarija, hay alrededor de quinientos micro y pequeños empresarios, de los que en un máximo veinte son formales y el resto son informales, explicó Mamani.

Por lo que pedimos que estos sectores, sean contemplados en este decreto de ayuda a los empresarios.

Estos empresarios pequeños, tienen que regularizar su situación de tributación al estado a través del SIN, pero por el momento no se puede hacer, porque trabajan entre familias enteras.

En ese sentido Mamani, dijo que estas personas al estar molestas, por no ser incluidos en este decreto, quieren movilizarse, pidiendo que se los incluya a todos, por lo que pidió al Ministro Rojo, que se los tome en cuenta, sobretodo en la reglamentación de esta ley.

La cual se la va a tratar esta semana en el palacio de gobierno, y basta con que se los incluya y no se va a tener ninguna marcha por parte de estos sectores que necesitan este préstamo por encima de otras empresas, ya que están en peligro de cierre de sus labores, por falta de liquidez económica, concluyó Mamani.

En el decreto ley 4216, que fue promulgado el 14 de abril del presente año, en su artículo 1, establece que, dicha norma legal, tiene por objeto establecer el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral a las empresas legalmente constituidas.

Como así también en su artículo 2, establece que el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tiene el fin de, asegurar recursos para precautelar las fuentes de empleo, el funcionamiento, continuidad del negocio y sus operaciones dada la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total.

Para el cumplimiento de dicho decreto ley, se destinará el monto de hasta Bs1.500.000.000.- (UN MIL QUINIENTOS MILLONES 00/100 BOLIVIANOS).

Estos créditos se otorgarán a cinco (5) años de plazo, con un (1) año de gracia, la tasa de interés y condiciones serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de reglamentación.

A su vez que los beneficiarios del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeño y Mediano como prestatarios, serán atendidos por las entidades financieras bancarias y entidades financieras no bancarias, públicas, privadas o mixtas.

Por otra parte indica que el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa será gestionado por el Ministerio de Económica y Finanzas Públicas en coordinación con el Banco Central de Bolivia – BCB, Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad Anónima Mixta – BDP-S.A.M., Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo – FONDESIF.

Por lo tanto en ninguna parte de este decreto ley, indica quienes son los beneficiarios de este crédito, por lo que está aún incierto hasta que se cree su reglamentación si los sectores informales que no tributan, estarán o no beneficiados.

Pero no está demás, la recomendación que hizo el diputado Alex Mamani, al Ministro Rojo para que al momento de reglamentar este decreto ley, para no generar problemas con los micro empresarios informales que no tributan al SIN y que son una gran mayoría a nivel nacional.

