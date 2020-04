Colegio de Economistas: PIB de Tarija este año caerá hasta el -13% (negativo)

El PIB (Producto Interno Bruto) de Tarija este año caerá a -13% (menos 13%) como consecuencia de la crisis económica que arrastraba y que empeoró con la pandemia del coronavirus y la cuarentena, entretanto el desempleo aumentará del 8 al 16%.

“Nosotros como Colegio de Economistas hemos estimado que este 2020, el PIB va llegar a menos 13%, es decir, negativo”, afirmó el Presidente de este Colegio, Saúl Aramayo Wayar, al admitir la incidencia negativa en la economía, de la cuarentena por la pandemia.

En los últimos años, el decrecimiento económico de Tarija fue muy grande, estuvo entre -3%, -4%, -5%, -6% el año 2015, ahora esta negatividad aumentará al -13%, sostuvo al informar de un conversatorio efectuado por este colegio en pasados días.

De acuerdo a los datos que cuenta el INE (Instituto Nacional de Estadística) el desempleo en este departamento era del 8%, uno de los más altos en todo el territorio nacional, ahora como efecto de la cuarentena por la pandemia se elevará al 16%.

Al reconocer que este porcentaje de desempleo es muy grande, sostuvo que las empresas no están generando empleo en este departamento, “no hay trabajo, sino hay trabajo, no hay ingresos, si no hay ingresos, hay bajo nivel de vida”.

El año 2019 debido a esta crisis económica muchas empresas constructoras cerraron sus puertas, migraron a Santa Cruz, La Paz, “en Tarija lamentablemente no hubo recursos para contratar trabajos de mucha envergadura”, reiteró el profesional.

Es importante que el gobierno acuda a organismos internacionales para obtener algún apoyo económico en este período de cuarentena que se dio en varios países del mundo, por la necesidad de reactivación de la economía, agregó.

Sin embargo, también es importante que los gobiernos municipales y departamentales reformulen su presupuesto, destinen menos dinero a funcionamiento, publicidad, es necesario cambiar y priorizar salud, educación y retomar la actividad privada.

“Ya que son los empresarios privados los que generan empleo”, sostuvo al añadir que es necesario reactivar la economía, “la economía no puede colapsar, tiene que reactivarse paulatinamente, aunque también es importante tomar en cuenta las recomendaciones sobre salud”.

Muchos sectores productivos y comerciales ya tendrían que abrir sus puertas paulatinamente, significa que no se puede continuar solo con farmacias abiertas o los principales bancos, es importante ir reactivando la economía, exhortó.

Fernando Barral Zegarra

