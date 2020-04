Gremiales piden la condonación de alquileres

El Ejecutivo de la Federación de Gremiales, Fortunato Choque manifestó la preocupación del sector por el “paro” económico en la cuarentena, piden considerar la condonación de alquileres mientras dure la pandemia.

Con el bono de la canasta alimentaria, muchos no fueron beneficiados, pero con el Universal podrán paliar algunas necesidades. “Hemos mandado varias notas a nuestra ente matriz, para que el bono llegue al sector gremial, el bono canasta no llegaba a todos, el monto del Universal no es grande, pero nos servirá para comprar lo necesario cuando se cobre a partir del 30 de abril”, señaló.

Choque afirmó que el tema de alquileres, se torna complejo su cumplimiento por la inactividad comercial, apoyan la propuesta de ley del diputado Víctor Borda, apunta a la condonación del 50% y compensación a los propietarios con descuentos en impuestos. “De todas las Federaciones del departamento y nacional, respaldamos para que la ley de alquileres se apruebe, pedimos que el tiempo que dure la pandemia no se pague, esperemos que consideren y sesionen en la Asamblea, debe beneficiar a todos los sectores”, expresó el dirigente.

Por otro lado, refirió en la modificación de ley del Fondo Rotatorio, para acceder a créditos y poder inyectar recursos para sus inversiones post cuarentena.

Respaldo.

El Concejo Municipal envió una nota a la Asamblea Legislativa Plurinacional, solicitando la elaboración de una normativa respecto a la situación de pago de alquileres, para los ciudadanos que cancelan por una vivienda o una actividad económica labora.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet