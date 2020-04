Ocho mil garrafas de gas licuado se reparten diariamente en todo el departamento de Tarija

El responsable regional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Oscar Guillén, informó hoy que al menos 8000 garrafas de GLP se distribuyen cada día en todo el departamento de Tarija, durante la cuarentena por el coronavirus.

“Sacamos alrededor de 4000 garrafas en la ciudad de Tarija y a nivel departamental llegamos a 8000; al principio de la cuarentena hubo mayor demanda, pero ahora se estabilizó, incluso, tenemos productos estocado en las plantas distribuidoras”, informó Guillén.

El funcionario garantizó la distribución continua del GLP para los barrios y comunidades de Tarija, debido a que existe la cantidad necesaria de este producto para cubrir la demanda.

“En la ciudad de Tarija tenemos alrededor de 18 vehículos que distribuyen GLP, estamos llegando a barrios, asentamientos y comunidades rurales que nunca llegábamos; el consumo se estabilizó”, agregó Guillén.

El responsable regional de la ANH recordó que el precio de la garrafa de GLP es de Bs 22,50 y que la ANH desplazó personal técnico para controlar que los distribuidores cumplan con la tarifa y con el recorrido programado de barrios y comunidades.

No obstante, una de las preocupaciones de la población que no accede al gas domiciliario, es precisamente si no se va a hacer alguna modificación en el precio de este producto de primera necesidad para muchas familias tarijeñas y de todo el país.

