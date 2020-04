Decreto municipal obliga a la población el uso del barbijo

El Gobierno Municipal de Tarija lanzó un nuevo decreto municipal que da obligatoriedad al uso de barbijos por todos los ciudadanos que transiten por la provincia Cercado bajo sanciones para los que incumplan.

La norma señala: “Todo ciudadano que salga de su domicilio a realizar cualquier tipo de actividad, está obligado al uso de barbijo desechable o de tela, sea de producción industrial o elaborado domésticamente, procurando además la utilización de guantes de látex”.

Al momento de lanzar el decreto municipal, el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, señaló que el uso obligatorio de barbijos empezará a regir desde el día lunes 27 de abril, y será controlado bajo un reglamento que dará a conocer las sanciones para los ciudadanos que no cumplan con la normativa.

“A partir del día lunes el Municipio empezará a controlar, bajo reglamento, una serie de medidas para los vecinos y vecinas que no cumplan con la normativa de usar barbijo obligatorio, hay varios aspectos de este decreto que indica el tipo de barbijo que se debe usar desde un barbijo que se puede adquirir en una farmacia o barbijos hechos en casa”, dijo Paz.

En la primera semana de cumplimiento del decreto, este no tendrá sanciones a los infractores, ya que se tratará de un periodo de concientización, pero desde el primer lunes del mes de mayo, los infractores serán pasivos a sanciones que irán desde trabajo comunitario, trabajo social, hasta cobros económicos.

Las secretarías municipales competentes cooperarán en la dotación y distribución de barbijos a grupos sociales vulnerables, en especial a personas de la tercera edad y personas en situación de calle, de acuerdo a la disponibilidad de los materiales de bioseguridad y los recursos económicos y logísticos.

LA Gobernación de Tarija lanzó el día martes una disposición similar, donde indica el uso obligatorio de barbijos o cubre bocas.

No existen barbijos a la venta y los caseros no protegen contra covid-19

El barbijo dura en el mejor de los casos 4 horas, si habla o está con tos se humedece en dos horas, mucha gente no se cambia, la eficacia de esa barrera es vulnerable. El gobierno central dictó que la población debe utilizarlos para salir a las calles, muchas tiendas y mercados impiden el ingreso de personas si no portan barbijos. El Andaluz recorrió por distintos barrios y diferentes farmacias y todos tenían exactamente la misma respuesta, no hay barbijos certificados a la venta.

Dora Cáceres, Jefatura de Farmacias del Sedes de Tarija, explicó a El Andaluz, que lamentablemente hay una escasez de barbijos que no es solo en Tarija, es a nivel mundial, están llegando al país un número limitado de este producto, la mayoría son destinados a Hospitales, los distribuidores reparten muy poco al público en general, esa es la razón por la que no se encuentra en las farmacias.

Cáceres mencionó que están a la espera de autorización por parte del gobierno central para que las industrias manufactureras del país, pueden estar autorizadas para la elaboración de barbijos, hace una par de semanas ya se realizó la consulta. Esto depende del Ministerio de Salud indicó la funcionaria del SEDES.

Al igual que se hizo con el alcohol en gel, se buscará la producción de barbijos para la población, la industria cosmetológica, tecnológicos y universidades se encargaron de los desinfectantes.

Lo que existe es una confección doméstica, comerciantes venden barbijos de tela y es cualquier tipo de tela indicó Cáceres, “hay que revisar su fabricación y los estándares de fabricación a veces mucho no sirve que te lo coloques, mucho no te va proteger, tampoco sabemos si tenemos la suficiente cantidad de tela en el país” aclaró.

La Jefa de Farmacias del Sedes de Tarija, expuso que la decisión sobre la producción nacional de barbijos recae en el gobierno central, hasta que no se pronuncien ni hagan algo al respecto no se podrá contar con protección para toda la población.

Ante la escasez de barbijos loa funcionaria recomendó tomar distancia de las personas, en caso de no ser posible utilizar el barbijo “mientras la población mantiene distancia social no existe problema, el barbijo es una barrera que ayuda pero no es la única, no debemos ir dónde se aglomera la gente de manera excesiva”.

Cómo se contagia en Coronavirus COvid-19 y la importancia del distanciamiento social

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas (gotitas de Flugge) procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet