Policía de Yacuiba pide mayor dotación de equipos de bioseguridad

El Comandante de Frontera Policial, Marco Antonio Tapia, informó el trabajo desarrollado por la institución en los controles y patrullaje que se ejecuta en el municipio por la emergencia sanitaria de Covid-19, desde el auxilio a personas y la coordinación del paso de repatriados argentinos por la frontera de Yacuiba.

“En el transcurso de días pasados y la madrugada realizamos el operativo y escoltar por tramos, nos corresponde hacerlo desde Pajoso hasta el puente internacional, en la mañana (martes) pasaron tres buses hasta el lado argentino fueron escoltados por la unidad Delta y la PAC”, señaló respecto a 180 ciudadanos argentinos que retornan a su país en diferentes bloques.

Cumplimiento al 99%

Destacó el cumplimiento y comportamiento de la población a los decretos dispuestos por el gobierno nacional. “Destacar el comportamiento, es una ventaja de los chaqueños están cumpliendo en un 99%, hay un1% que está incumplimiento el decreto supremo, tenemos arrestado, pero hay que continuar el trabajo correspondiente”.

Falta de equipo de bioseguridad

Tapia refirió que cuentan con los insumos básicos como guantes y alcohol en gel, pero ya se encuentran al límite por que las cantidades entregadas, se están agotando. En esa línea, afirmó que por falta de equipo no pueden ingresar al estadio Provincial, donde están aisladas personas que cumplen cuarentena obligatoria, de donde se recibieron denuncias de consumo de bebidas alcohólicas al interior. “Se presenta un hecho, donde hay dos personas aisladas, al parecer están consumiendo alcohol y nos han pedido la intervención, pero al no tener los trajes de bioseguridad no podemos realizar un trabajo de requisa, no podemos sin el equipo completo”, manifestó.

Respecto al traslado de personas por emergencias en patrullas y ambulancia de la Policía, aseveró que en la mayoría de los casos, son personas con diagnóstico de dengue. “Están tomando los recaudos, tenemos una sola ambulancia y brindamos atención a la población, de acuerdo a las estadísticas son personas con dengue”.

Patrullaje rural

En un recorrido realizado la tarde del martes por este medio , en San Isidro, Campo Grande, dos comunidades apostadas a un lado de la ruta 9, se evidencia total paralización, solo personas en cantidad mínima que se trasladan a pie, a puntos cercanos o retornan a sus domicilios luego de algunas actividades. La institución cumple turnos y solo cuenta con tres patrulleros para el control en el municipio y el reducido personal impide mayor presencia y cobertura en algunas zonas.

La Estación Policial Integrada (EPI) del Distrito 4, hasta las 19.00 del viernes no registraba ninguna persona arrestada por infringir la cuarentena, las detenciones disminuyeron considerablemente, solo se presentaron en pasados días casos especiales en la frontera.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet